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جامعة العريش تستعد لاستقبال لجنة التعليم العالى لبحث إنشاء كلية طب

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جامعة العريش تستعد لاستقبال لجنة التعليم العالى لبحث إنشاء كلية طب جامعة العريش تستعد لاستقبال لجنة التعليم العالى لبحث إنشاء كلية طب

>شمال سيناء ـ محمد حسين

تستعد جامعة العريش لاستقبال لجنة من وزارة التعليم العالى، لإعداد تقرير حول إمكانيات إنشاء كلية طب بجامعة العريش، صرح بذلك الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، وقال فى تصريحات صحفية، إنه تم موافقة المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالى على تشكيل لجنة عليا تضم نائب الوزير وثلاثة من رؤساء الجامعات المصرية، متخصصين فى المجالات الطبية ومستشار الوزير لزيارة منشآت جامعة العريش، والمبانى الخاصة بكلية الطب بجامعة العريش، والأماكن المخصصة للمستشفى الجامعى بها .

 

أضاف أن اللجنة سترفع تقريرها بعد الزيارة للموافقة النهائية على إنشاء كلية الطب وباقى المجمع الطبى فى جامعة العريش، لتكون الدراسة بهما بدءا من العام الدراسى الجديد.

 

وأكد رئيس جامعة العريش، أنه تم موافقة وزير التربية والتعليم على تجديد العقد الخاص بموقع كلية التربية الرياضية الكائن فى  حى المساعيد لمدة 5 سنوات أخرى، ولحين الانتهاء من إنشاء منشآت الكلية داخل الحرم الجامعى.


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