«الزراعة» ترفع حالة الاستعداد القصوى في المجازر استعدادًا لعيد الأضحى

قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتلبية حاجة المواطنين من اللحوم الحمراء خلال هذه المناسبة.

وكلف وزير الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإلغاء كافة الإجازات والراحات بالنسبة للأطباء بالمجازر، فضلًا عن تدعيمها بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات، كذلك توفير احتياجات المجازر من أدوات ومواد للنظافة حفاظا على سلامة اللحوم.

وشدد فايد في تصريح اليوم السبت، على ضرورة تكثيف حملات المرور على المجازر، ومتابعة أعمالها على مستوى الجمهورية ومتابعة توفير وتأمين الأختام والمواد المستخدمة في ختم المذبوحات، فضلًا عن التنسيق بين المدريات والجهات الأمنية بكافة المحافظات لتأمين أعمال المجازر وتكثيف التواجد الأمني.

وصرح وزير الزراعة إنه سيتم هذا العام توفير وتيسير خدمة الذبح بالمجازر الحكومية للأهالي خلال أيام العيد منعا للذبح خارج المجازر وللحفاظ على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة.

وأوضح أنه تم تخصيص خط ساخن بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، على الرقم 37481750، او الرقم 37481751 للرد على استفسارات الجمهور المتعلقة بمواصفات وشروط الأضحية من الناحية الصحية وسلامة الحيوان قبل شرائه.

في سياق متصل،أكد اللواء إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن إجمالي الحيوانات الحية التي تم الموافقة على استيرادها من الخارج خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغت حوالي 93 ألفا و426 رأسا، تشمل 47 ألفا و977 رأسا من العجول بغرض الذبيح الفوري، و45 ألفا و426 رأسا من الجمال، وذلك لتلبية حاجة المواطنين من اللحوم الحمراء في العيد.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم أيضا خلال تلك الفترة استيراد حوالي 53 ألفا و889 طنا من لحوم الأبقار المجمدة، و960 طنا من اللحوم المبردة، و718 طنا من لحوم الضأن المجمدة، و35 ألفا و427 طنا من اللحوم الجاموسي المجمدة، و18 ألفا و608 أطنان من الكبدة المجمدة، فضلا عن 26 ألفا و608 أطنان من الدواجن، و42 ألفا و16 طنا من الأسماك، و494 طنا من لحوم البتلو المجمد، فضلا عن 53 ألفا و953 طنا من الألبان ومنتجاتها المختلفة.

أ ش أ