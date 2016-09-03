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السلطات اليمنية تعتقل قياديين في تنظيمي داعش والقاعدة بعدن

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السلطات اليمنية تعتقل قياديين في تنظيمي داعش والقاعدة بعدن السلطات اليمنية تعتقل قياديين في تنظيمي داعش والقاعدة بعدن

قوات الأمن اليمنية

أعلنت إدارة أمن مدينة عدن اليمنية، اليوم السبت، اعتقال المسئول الأول عن عمليات تجنيد الشباب بعدن لصالح تنظيم داعش الارهابى.

وذكر المكتب الإعلامي لأمن عدن فى بيان صحفي أن الوحدة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة الأمن ألقت القبض على المسئول الأول عن تجنيد الشباب واستقطابهم لصالح التنظيم فى عملية نوعية تمت بحي المنصورة شمال المدينة بعد تتبعه ورصد تحركاته .

وأضاف أن المتهم يعد من أبرز القيادات المشاركة فى تنفيذ عمليات إرهابية فى مدينة المكلا بحضرموت بعد خروجه وعدد من عناصر القاعدة من المدينة التى تم تحريرها من قبل الجيش والأمن والمقاومة الجنوبية فى إبريل الماضي.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه تم ضبط منشورات وأدلة صوتية مع المتهم تثبت قيامه وآخرون باستقطاب الشباب من صغار السن عبر حلقات المساجد والتغرير بهم بدعاوى نصرة الدين والجهاد وإقامة شرع الله وضمهم لعناصر التنظيم الإرهابي.

وكانت الوحدة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب قد ألقت منذ يومين القبض على قيادي بارز فى تنظيم القاعدة هو شقيق الإرهابى سالم اللحجي بعد التنسبق مع أمن محافظة لحج فى أحد أحياء مدينة الحوطة عاصمة المحافظة التى تبعد 27 كيلومترًا عن عدن.

وأكد المكتب الإعلامي أن المتهم هو الأمير الفعلي لتنظيم القاعدة فى مديريات التواهي والمعلا والقلوعة بعدن وقد غادرها عقب تحريرها من ميليشيات فى يوليو من العام الماضي، وسافر للعراق وتلقى عدة دورات تدريبية على يد تنظيم القاعدة الإرهابي فيما تولى شقيقة سالم اللحجي أعمال أمير تنظيم القاعدة فى المديريات الثلاث فى الوقت التى كانت العاصمة عدن تعانى من الفراغ الأمني بعد تحريرها.

وقد نجحت إدارة أمن عدن خلال الأسابيع الماضية فى تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية والقبض على العشرات من عناصرها بينهم مجندون تابعون لأجهزة استخبارات موالية للرئيس السابق علي صالح وضبطت كميات هائلة من المتفجرات والألغام وأجهزة تفجير واتصالات حديثة.

أ ش أ

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