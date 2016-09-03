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"أمن البحيرة" يحبط محاولة 11 سودانيًا للهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا

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"أمن البحيرة" يحبط محاولة 11 سودانيًا للهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا "أمن البحيرة" يحبط محاولة 11 سودانيًا للهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا

>البحيرة - جمال أبو الفضل

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين شوقى، مدير أمن البحيرة، من ضبط (11) فرداً سودانى الجنسية حال تواجدهم بمنطقة بوغاز رشيد دائرة المركز، تمهيدًا لاستقلالهم أحد المراكب للهجرة الغير شرعية لدولة إيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط.

 

كان ورد لمركز شرطة إدكو المحضر رقم 97 أحوال مكتب مخابرات حرس الحدود برشيد يتضمن ضبط (11) فرداً سودانى الجنسية حال تواجدهم بمنطقة بوغاز رشيد دائرة المركز تمهيدا لاستقلالهم أحد المراكب للهجرة الغير شرعية لدولة إيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط.

 

بسؤالهم قرروا بقيامهم بالإتفاق وكل من: ر ع ح ح، ح م م ال "المقيمان مطوبس كفر الشيخ لتسهيل سفرهم لدولة إيطاليا مقابل مبلغ 2000 دولار لكل منهم، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة".


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