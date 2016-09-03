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المرصد السوري : “داعش” يشن هجومًا بالقلمون الشرقي

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المرصد السوري : “داعش” يشن هجومًا بالقلمون الشرقي المرصد السوري : “داعش” يشن هجومًا بالقلمون الشرقي

تنظيم داعش الإرهابي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إلقاء الطيران المروحي عدة براميل متفجرة على مناطق في بلدة مسحرة، بالقطاع الأوسط في ريف القنيطرة، دون أنباء عن إصابات، كما قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل أمس مناطق في بلدة الحميدية بالقطاع الأوسط، ترافق مع سقوط صاروخ يعتقد أنه من نوع أرض- أرض، أطلقته قوات النظام على منطقة في القرية.

وأضاف المرصد “فتحت قوات النظام فجر اليوم، نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في حي جوبر عند أطراف العاصمة، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية”.

بينما أكد اندلاع اشتباكات بين الفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، في محيط منطقتي شهاب وفجر بالقلمون الشرقي، ترافق مع تفجير التنظيم لعربتين مفخختين في المنطقة، وهجوم من ثلاثة محاور على المنطقة، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الفصائل.

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