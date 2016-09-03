مصرع 3 جنود في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة «لحج» جنوب اليمن

لقي 3 جنود من عناصر قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج جنوب اليمن مصرعهم، وأصيب ثمانية بينهم مدنيون، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارة بالسوق العام في مدينة الحوطة عاصمة المحافظة.

ونقلت صحيفة “عدن الغد” عن مصادر محلية في لحج أن قوة أمنية تلقت بلاغًا يفيد بوجود عبوة ناسفة زرعت على طريق الحمراء بمديرية تبن فتوجهت على الفور وقامت بتفكيك العبوة ونقلها إلا أنه على ما يبدو لم يتم تفكيكها بشكل سليم وأثناء مرورها في الحوطة انفجرت العبوة .

وأدى الحادث إلى مقتل 3 من الجنود بالسيارة وجرح 6 آخرين، بالإضافة إلى سائق دراجة نارية ومعه شخص آخر وحدوث أضرار مادية ببعض السيارات كانت متواجدة بالمكان.