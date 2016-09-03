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«الصحة» : عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 17036 مريض مصري

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«الصحة» : عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 17036 مريض مصري «الصحة» : عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 17036 مريض مصري

ارشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، 17 ألف و36 حالة مرضية، حتى صباح اليوم السبت، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 15 الف 556 حالة بمكة، و1480 في المدينة المنورة، بينما دخلت 99 حالة إلى المستشفيات ، فيما غادرت 67 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 32 حاله تتلقى العلاج وتحت الملاحظة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة، اليوم السبت، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 19 حالة، من بينها 18 بمستشفيات مكة المكرمة، وحالة واحدة بالمدينة المنورة، فيما تم تسجيل 8 وفيات فقط حتى الآن.

وأكد الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي، رئيس البعثة الطبية للحج، أنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم ، لافتًا الى استمرار فريق الوقائى بالمرورعلى العيادات والمستشفيات لرصد أى حالات وعقد ندوات تثقيفية وتوعوية لرفع الوعى الصحى لدى الحجاج.

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أونا

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