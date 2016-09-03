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دراسة: الأطعمة المقلية تضعف قدرة الدماغ على ضبط الشهية

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دراسة: الأطعمة المقلية تضعف قدرة الدماغ على ضبط الشهية دراسة: الأطعمة المقلية تضعف قدرة الدماغ على ضبط الشهية

أرشيفية

إذا كنت تبحث عن طريق لضبط الوزن والتحكم في نوبات الجوع التي تنتابك ابتعد عن أكل المقالي. حيث تحتوي كل أنواع الأطعمة المقلية والجبن والزبدة على دهون مشبعة، وقد بينت دراسة إيطالية جديدة أن تناول هذه يؤثر سلباً على جزء من الدماغ يسمّى هايبوثالامس يقوم بضبط الشهية.

والدهون الجيدة، مثل التي توجد في الأفوكادو وزيت الزيتون والأسماك، حيث تساعد الدماغ على التحكم في الشهية وضبطها، بحسب ما أورده موقع “24″ الإماراتي.

لذا، يؤدي تناول وجبات غنية بالدهون المشبعة إلى إضعاف قدرة الدماغ على التحكم في العادات الغائية بعد ذلك، وهي سمة أساسية لدى من يعانون من وزن زائد أو من البدانة والسُّمنة.

كانت الدراسات السابقة قد اهتمت بتأثير الدهون المشبعة على عملية التمثيل الغذائي، ولم تتم دراسة تأثيرها على آليات الجوع والشبع في الدماغ. وقد اهتمت البروفيسورة ماريانا كريسبينو من جامعة نابولي باستكشاف هذا الجانب.

وتوصلت أبحاث الدراسة إلى أن الدهون الجيدة، مثل التي توجد في الأفوكادو وزيت الزيتون والأسماك تساعد الدماغ على العمل بشكل طبيعي والتحكم في الشهية وضبطها.

وأظهرت النتائج أن آليات عمل الدماغ تضطرب فيما يخص التحكم في الشهية بعد اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة، ويلعب ذلك دوراً هاماً في زيادة السمنة والبدانة. واقترحت الدراسة تناول المزيد من الدهون الصديقة والحد من الدهون المشبعة لضبط الوزن.

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