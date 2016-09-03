ضبط راكب حاول تهريب 27 كارت فيزا و100 إيصال سحب من أبو ظبى بمطار القاهرة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، من ضبط راكب مصري حاول تهريب 27 كارت فيزا و100 إيصال سحب بعملات أجنبية من ابو ظبي.

وأكدت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات طائرة الاتحاد القادمة من أبوظبى اشتبه بلال حسن مأمور الضبط ، فى راكب مصري قادم من أبو ظبى، وتم عرض الراكب على صبحى صابر مدير الإدارة، والذى أمر بتشكيل لجنة لتفتيش الراكب وبفحص حقائبه عثر على 27 كارت فيزا و100 إيصال سحب بعملات أجنبية بقيمة مليون ونصف دولار ،بما يقارب 10 ملايين جنيهًا، حيث حاول إخفاؤهم داخل حقيبة بها مجموعة من الأقمشة.

وأمر سامى عبد الرحمن، مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.