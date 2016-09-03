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سحر نصر تبحث مع وزير التجارة التونسى ترتيبات اللجنة المشتركة بين البلدين

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سحر نصر تبحث مع وزير التجارة التونسى ترتيبات اللجنة المشتركة بين البلدين سحر نصر تبحث مع وزير التجارة التونسى ترتيبات اللجنة المشتركة بين البلدين

>كتبت ياسمين سمرة ورباب فتحى

استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، زياد العزارى، وزير التجارة والصناعة بالجمهورية التونسية، فى إطار التباحث حول تنمية العلاقات المشتركة بين البلدين، وفتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادى بين وتونس.

وقال بيان صادر من الوزارة اليوم إن الدكتورة استهلت اللقاء بالترحيب بالوزير التونسى، مقدمة له التهنئة بمناسبة توليه حقيبة التجارة فى حكومة يوسف الشاهد، رئيس التونسية الجديد.

وبحث الجانبان الترتيبات الحالية لعقد لجنة المتابعة المصرية التونسية المشتركة، المتوقع أن تعقد خلال الفترة المقبلة بالعاصمة التونسية، بمشاركة عدد من الجهات المصرية المعنية بالتعاون بين البلدين.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على حرص مصر الدائم على بناء علاقات اقتصادية قوية مع الجمهورية التونسية وباقى دول المغرب العربي، وتطرق النقاش لضرورة تنسيق الرؤى المشتركة فيما يخص التعاون المشترك بين البلدين فى القارة الأفريقية وفى هذا الإطار، أعربت الدكتورة الوزيرة عن دعم مصر الكامل لتونس فى هذا الامر، مشيرة إلى ضرورة تبادل الدعم والتأييد بين مصر وتونس فى المؤسسات والهيئات المالية الاقليمية والدولية.

وأكدت الدكتورة الوزيرة، على ضرورة قيام الجانبين بتيسير حركة التبادل التجارى بينهما، بإزالة كافة العوائق الجمركية وغير الجمركية والتى تؤثر فى حجم التجارة بين البلدين، وتؤثر بالسلب على عدد من بنود التجارة المشترك.

ودعا وزير التجارة التونسى، الوزيرة إلى زيارة للجمهورية التونسية، لدعم وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، موضحاً أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين من أجل المزيد من الدعم الاقتصادى المشترك، بالإضافة إلى أهمية دورية انعقاد اللجان الدورية المشتركة بين البلدين.

 


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