المتحدث العسكري: القوات المسلحة تنسق مع «الصحة» لتوفير ألبان الأطفال بتخفيض 50%

أصدر المتحدث العسكري العميد محمد سمير بيانًا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن «أزمة نقص لبن الأطفال».

وقال المتحدث العسكري إن القوات المسلحة لاحظت قيام الشركات المختصة باستيراد عبوات لبن الأطفال بإحتكار العبوات للمغالاة في سعرها، ما تسبب فى زيادة المعاناه على المواطن البسيط، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة إنطلاقاً من دورها فى خدمة المجتمع المدني قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة ، بالتعاقد على نفس عبوات الألبان ، ليصل سعر العبوة للمواطن المصرى إلى 30 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًاً ، أي بنسبة تخفيض تصل إلى 50%.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تقوم بضرب الاحتكار الجشع لدى التجار والشركات العاملة في مجال عبوات الألبان، من منطلق شعورها باحتياجات المواطن البسيط، أسوة بما تقوم به من توفير لكافة السلع الأساسية من لحوم ودواجن وغيرها بمختلف منافذ البيع فى كافة المحافظات بأسعار مخفضة.

وأكد المتحدث العسكري أنه لا يوجد لدى القوات المسلحة أي عبوات مخزنة وأنه سيتم إستيراد أول دفعة من الألبان إعتبارًا من 15 / 9 / 2016 ليتم إستلامها من الموانئ وتوزيعها على الصيدليات بسعر 30 جنيهًا للعبوة.

لذلك تهيب القوات المسلحة المواطنين بعدم الإنسياق وراء تلك الشائعات والحملة المغرضة التي شنتها شركات استيراد الألبان بهدف التأثير على الرأي العام ، وعلى المواطن أن يدرك أن القوات المسلحة تبذل قصارى جهدها لتخفيف العبء عن المواطن البسيط .