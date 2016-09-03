الغندور مهنئًا أبو تريكة : “الأستاذ والتلميذ شرفوا مصر”

هنأ الإعلامى خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق، اليوم السبت، النجم محمد أبو تريكة، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، بعد فوزه بشخصية العام الرياضية فى القارة الإفريقية.

وغرد “الغندور” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “ألف مبروك فوز محمد أبو تريكة بشخصية العام الرياضية فى قارة إفريقيا، فاز بها من قبل المعلم حسن شحاته، ده معناه الأستاذ والتلميذ شرفوا مصر”.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وقع اختياره على أبو تريكة كأفضل شخصية رياضية على مستوى أفريقيا.