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الغندور مهنئًا أبو تريكة : “الأستاذ والتلميذ شرفوا مصر”

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محمد أبو تريكة

محمد أبو تريكة

هنأ الإعلامى خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق، اليوم السبت، النجم محمد أبو تريكة، نجم الأهلى ومنتخب السابق، بعد فوزه بشخصية العام الرياضية فى القارة الإفريقية.

وغرد “الغندور” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “ألف مبروك فوز محمد أبو تريكة بشخصية العام الرياضية فى قارة إفريقيا، فاز بها من قبل المعلم حسن شحاته، ده معناه الأستاذ والتلميذ شرفوا مصر”.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وقع اختياره على أبو تريكة كأفضل شخصية رياضية على مستوى أفريقيا.

تغريدة الغندور على تويتر

تغريدة الغندور على تويتر

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