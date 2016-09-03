الصين تصادق على الاتفاقية الدولية للمناخ

صادقت الصين، اليوم السبت، على الاتفاقية الدولية للمناخ التي تم التوصل اليها في باريس في 12 ديسمبر الماضي خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية “شينخوا”، إن الهيئة التشريعية العليا في الصين، صوتت على “اقتراح المصادقة” على هذه الاتفاقية التاريخية الرامية لاحتواء الإحترار العالمي لأقل من درجتين مئويتين، وإذا أمكن إلى درجة ونصف الدرجة مئوية، وذلك بالمقارنة مع ما كانت عليه حرارة سطح الكوكب ما قبل الثورة الصناعية.

يذكر أنه كانت 175 دولة وقعت في أبريل في نيويورك على هذه الاتفاقية التي أبرمت في ديسمبر في باريس، ولكن دخولها حيز التنفيذ يستدعي اقرارها في كل بلد من البلدان بحسب الآليات الدستورية المتبعة لديه “تصويت برلماني أو مرسوم”.