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القبض علي مواطن استغل سطح منزله في زراعة نبات البانجو بالأقصر

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القبض علي مواطن استغل سطح منزله في زراعة نبات البانجو بالأقصر القبض علي مواطن استغل سطح منزله في زراعة نبات البانجو بالأقصر

أرشيفية

مراسل«ONA»:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الأقصر، من ضبط مواطن قام بزراعة نبات البانجو المخدر بأسطح منزله علي مساحة 30 متر مربع بقرية الحبيل جنوبي شرق المحافظة وبحوزته سلاح ناري و15 طلقة نارية .

كما تمكن ضباط المركز من ضبط شخصين بحوزتهما 22 قطعة حشيش وسلاح ناري عبارة عن فرد روسي 5و طلقات نارية وذلك خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت بعض العناصر الإجرامية بدائرة المركز.

تلقي اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء ذكى مختار مدير إدارة البحث بتمكن الرائد أحمد حسن رئيس مباحث مركز شرطة الأقصر بمساعدة النقباء أحمد نصر البعيري ومحمود الجبلاوى وأحمد السعداوى وأحمد قنديل ومحمد السمان، من ضبط مزرعة لنبات البانجو أعلى سطح منزل ملك “أبو النجا .ف. ا” 55 عاما – مقيم بحي الزهور بقرية الحبيل علي مساحة 30 متر مربع ، وتم ضبط طبنجة برتة و15 طلقة من ذات العيار.

كما تلقي مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بضبط “ياسر .م س”، 26 سنة ، وبحوزته 22 قطعة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول و”عبد الصبور.س.ع” ، 40 سنة، وبحوزته سلاح نارى فرد روسي وخمس طلقات.

تم تحرير المحاضر اللازمة لذلك، وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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