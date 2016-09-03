شيوخ قبيلة بنى هلال بالأقصر يبحثون الاستعدادات لانتخابات المحليات

المراسل: محمد محروس

عقد ممثلى قبيلة بنى هلال، بمراكز وقرى محافظة الأقصر، إجتماعًا موسعًا، مساء أمس الجمعة، لوضع ألية للمشاركة بشكل فعال فى إنتخابات المحليات القادمة.

وقال أشرف الهلالى المتحدث الرسمى لقبيلة بنى هلال، إن هذا الإجتماع يعد الإجتماع التحضيرى الأول لوضع آليه لخوض الإنتخابات القادمة سواء كانت على قائمة خاصة او المشاركة فى إحدى القوائم التى تتناسب توجهات القبيلة والتى يستطيع من خلالها أبناء القبيلة خدمة المجتمع الأقصرى بشكل فعال.

و أكد الهلالى، أنه تم إختيار منسقى القبيلة وتعيين أسمائهم فى كل قرى المحافظة التى يمثل أبناء القبيلة تواجدهم فيها بنسبه 90 بالمائة من عددها ، مشيرًا إلي أنه سيتم عقد إجتماع موسع يوم الإثنين القادم بإحدى دور المناسبات التابعة للقبيلة يتم من خلاله وضع برنامج إنتخابى قوى يخدم كل أبناء محافظة الاقصر ووضع الخيوط العريضة لأسماء المرشحين من أبناء القبيلة وتحديد الأفضل منهم لخوض تلك الإنتخابات مع تشكيل لجنة من شيوخ القبيلة لإختيار الأفضل حتى يكون هناك دور ﻷبناء القبيلة فى خدمة الوطن وﻹستكمال المرحلة الأخيرة لبناء الهيكل السياسى للدولة .