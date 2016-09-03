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اليوم.. الرئيس السيسي يصل الصين للمشاركة في قمة العشرين

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اليوم.. الرئيس السيسي يصل الصين للمشاركة في قمة العشرين اليوم.. الرئيس السيسي يصل الصين للمشاركة في قمة العشرين

الرئيس وليو ياندونج نائبة رئيس وزراء الصين‏ (أرشيفية)

يصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، إلى مدينة هانجتشو الصينية، للمشاركة كضيف شرف في قمة مجموعة العشرين، التي تعقد غداً وبعد غد، بمشاركة نحو 25 من قادة العالم، أبرزهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينج، والفرنسي فرانسوا أولاند.

وتأتي أجندة قمة العشرين هذا العام تحت شعار بناء عالمي إبداعي ونشيط ومترابط وشامل.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد يومي 4 و5 سبتمبر، استجابة لدعوة الرئيس الصيني الذي تتولي بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، حيث وجهت الصين الدعوة لمصر، في ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، فضلا عن ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس في مختلف جلسات عمل القمة، حيث يعتزم التركيز على الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام، ولا سيما ما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وإتاحة المجال لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي دولي مستدام، إضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعّالة لهذه الدول في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول النامية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها، فضلا عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وما يتضمنه هذا المجال من تكنولوجيا حديثة وصيقة للبيئة.

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