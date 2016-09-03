اليابان تدعو روسيا إلى تسوية الخلاف بين البلدين

دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى انهاء التوتر المستمر بين البلدين منذ الحرب العالمية الثانية وبدء حقبة جديدة في العلاقات.

وقال “آبي” خلال منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك بأقصى الشرق الروسي، “إن عدم توقيع اليابان وروسيا، الدولتين الجارتين اللتين تملكان إمكانات غير محدودة، اتفاق سلام حتى الآن وضع لا يمكن أن يوصف سوى بأنه غير طبيعي”، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.

وأضاف “دعنا نضع حدًا لهذا الوضع غير الطبيعي الذي استمر سبعين عامًا ونبدأ معًا ببناء حقبة جديدة في العلاقات الروسية اليابانية تستمر للسنوات السبعين المقبلة”.

واتفق بوتين وآبي خلال لقائهما يوم الجمعة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين اللذين يدور نزاع بينهما منذ عقود حول جزر الكوريل.

ويتعلق الخلاف بين روسيا واليابان بأربع جزر من ارخبيل الكوريل احتلها الاتحاد السوفياتي في نهاية الحرب العالمية الثانية وتطالب بها اليابان، ما حال دون توقيع البلدين اتفاق سلام منذ نهاية الحرب.

وتتعثر المفاوضات حول هذه الجزر التي تطلق عليها اليابان أرض الشمال، منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس 2014، في خطوة نددت بها طوكيو انسجامًا مع موقف الغرب.

وقال آبي متوجهًا إلى بوتين “إذا تركت روسيا واليابان الوضع على ما هو عليه فلن أتمكن ولن تتمكن أنت من تأمين إمكانات جديدة للأجيال الصاعدة”.

وأردف “إني مستعد لاستخدام كل قواي لإعطاء دفع للعلاقات بين اليابان وروسيا، أنا وأنت معًا”، مقترحًا على الرئيس الروسي عقد لقاء سنوي لدرس العلاقات بين موسكو وطوكيو.

من جهته قال بوتين “من الصعب إيجاد حل” لأن كل طرف ينظر إلى الخلاف”من ناحية مصالحه الوطنية، لكننا متفقون على شيء واحد هو ضرورة تسوية المشكلة”.

وأضاف أنه على الرغم من أن روسيا مستعدة للتحرك بشكل حاسم سعيًا للتوصل إلى حل للخلاف فيجب التفكير بتأني في كل الخطوات.

واستطرد بوتين “لتسوية الخلاف نحتاج إلى مستوى عال من الثقة وألا يشعر أي من الطرفين بأنه الخاسر”.