أخبار عاجلة

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ننشر نص كلمة السيسي في سجل تشريفات ضريح «غاندي» بالهند

Google+ Print
ننشر نص كلمة السيسي في سجل تشريفات ضريح «غاندي» بالهند ننشر نص كلمة السيسي في سجل تشريفات ضريح «غاندي» بالهند

الرئيس في ضريح غاندي

سجل الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في سجل تشريفات غاندي خلال زيارته لضريح ذلك الزعيم الهندي، جاء نصها كالتالي:

“إلى روح المهاتما غاندي.. رجل السلم والتحرر

قليلون هم من يستطيعون أن يفعلوا مثلك.. من هم على استعداد للتضحية بأرواحهم من أجل أن ينال الآخرون حريتهم .. من يكرسون حياتهم من أجل قضية وطنهم واستقلاله.. من عاشوا مؤمنين بالمباديء وماتوا دفاعا عنها .. لقد استحققت أن تحوز عن جدارة لقب “أبو الأمة الهندية” .. كرست لمبدأ اللاعنف .. وواصلت السعي نحو تحقيق حرية وطنك وكرامة أبناء شعبك .. لقد اغتالتك يد لم تدرك معنى التعددية والاختلاف .. ولم تؤمن بقيم التسامح والإخاء .. ولم تقدر قيمة قامة عظيمة مثلك .. أما أنت فستظل ذكراك الخالدة تذكر الجميع بأننا كلنا يمكن أن نعيش معا وبأن اختلافنا هو إثراء للإنسانية .. وبأن الثقافات المتعددة تساهم في تحقيق مراد الخالق القدير في الكون .. وهو الذي إذا شاء لجعل الناس أمة واحدة .. ولكن إرادته اختارت الاختلاف ليتعارف الناس وتتعاون الأمم من أجل صالح البشرية.

استلهم وأنا أزور ضريحك الكثير من المعاني السامية التي تعلي مصلحة الوطن على ما عداها .. وترسخ لأهمية التعايش السلمي والالتزام بالسلم كطريق يقود نحو الاستقرار والتحرر من أَسر التعصب والطائفية والعنف .. فما أحوج عالمنا اليوم إلى استدعاء القيم النبيلة التي عشت من أجلها .. ودفعت حياتك ثمنا للدفاع عنها”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا

العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا