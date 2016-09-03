الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة.. والعظمى 35

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين، ونصف إلى ثلاثة أمتار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات، ومدن مصر:

الصغرى – العظمى

القاهرة 26 35

الإسكندرية 25 32

مطروح 25 31

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

بلطيم 26 31

الإسماعيلية 25 36

السويس 25 36

العريش 19 33

نخل 17 33

طابا 22 34

الطور 26 32

مرسى علم 28 36

الغردقة 27 36

شرم الشيخ 28 36

رفح 18 32

كاترين 18 33

سيوة 24 35

المنيا 24 36

الفيوم 24 36

رأس سدر 25 34

أبوسمبل 26 39

وسط الدلتا 25 35

أسيوط 22 37

سوهاج 25 37

الأقصر 25 39

أسوان 26 40

شلاتين 28 38

حلايب 29 36

الوادى الجديد 24 38

قنا 25 38

نويبع 27 34

السلوم 23 31