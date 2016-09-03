الحكومة الكولومبية و«فارك» توقعان على إتفاق سلام في 26 سبتمبر

أعلن الرئيس الكولومبي “خوان مانويل سانتوس”، إن إتفاق السلام النهائي بين الحكومة الكولومبية ومتمردي جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية «فارك» سيُوقع في قرطاجنة في 26 سبتمبر.

وسيتصافح سانتوس وخصمه منذ فترة طويلة رودريجو لندونو، قائد فارك المعروف باسمه الحركي تيموشينكو، ويوقعان على الوثيقة في تلك المدينة الساحلية، حسب ما ذكرت رويترز.

ويأتي التوقيع قبل استفتاء يجري في الثاني من أكتوبر يحدد فيه الشعب ما إذا كان سيقبل الإتفاق الذي تم التوصل إليه مع فارك بعد مفاوضات استمرت نحو 4 سنوات في العاصمة الكوبية هافانا.

وقال سانتوس في قرطاجنة‭ ‬”أريد أن أعلن شيئا مهما ربما أهم إعلان في حياتي. السلام سيُوقع في 26 سبتمبر”.

وسيُطلب من الناخبين الإجابة على سؤال واحد وهو‭ ‬”هل تؤيد الإتفاق الذي يُنهي الصراع المسلح ويبني دولة مستقرة وراسخة؟”.