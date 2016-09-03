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سعر الدولار اليوم السبت 3-9-2016 في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم السبت 3-9-2016 في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم السبت 3-9-2016 في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

اليوم، تواصل سوق العملات واسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء حالة من الإستقرار النسبي، حيث بلغت قيمة الصرف اليوم متخطية حدود الـ12 جنيه، وذلك بعد الإرتفاع يوم أمس في التعاملات بقيمة 5 قروش عند البيع والشراء، إلا أنه سرعان ما عاد الدولار إلى الإستقرار من جديد اليوم على الرغم من وجود العديد من الإجراءات التى قام بها البنك المركزي المصري والتى كان لها الدور الأبرز في الإنخفاض المؤقت.

هذا ويحاول المواطنين الحصول على الدولار اليوم من الأسواق المصرية رغم الشح الظاهري وذلك لتلبية الإحتياج اليومي لسد الحاجة من الإستيراد وإستكمال المشاريع والصناعات داخل جمهورية العربية، هذا وبدأ الدولار اليوم الاستقرار بعد الإرتفاع المفاجئ يوم امس بقيمة 5 قروش عند التداول والصرف.
سعر الدولار اليوم السبت 3 سبتمبر 2016

استقر سعر الدولار اليوم السبت 3 سبتمبر 2016 بعد الإرتفاع يوم أمس بقيمة 5 قروش جديدة ليصل عند قيمة صرف 12.70 للشراء مقابل 12.75 للبيع وذلك في الأسواق المصرية السوداء، بينما يواصل الإستقرار في البنوك والمصارف عند سعر صرف 8.85 للشراء في مقابل 8.88 للبيع.

وتواجه العملة الخضراء حالة من الصعود التدريجي مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي بشكل نسبي ملحوظ، الأمر الذي ينبئ بإقتراب هبوط الدولار الى مستويات متدنية وسط انخفاض حالة العرض والطلب على التحويل، هذا ويطالب المختصين والبنك المركزي الإسراع في ضبط الأسعار مع إقتراب موسم الحج والعيد الكبير.

في حين يترقب التجار واصحاب الاموال اعلان البنك المركزي عن عطائ مالي لدعم البنوك ومحاولة خفض سعر الصرف بالأسواق السوداء، وذلك تخوفاً من الإرتفاع المتواصل في الأسعار والذي حذر منه المختصين وصولاً إلى ما يزيد عن خمسة عشر جنيهاً.

هذا واستقر تداول سعر الدولار اليوم مع بداية فتح الأسواق حسب الأسعار الموضوعة، في حين أن الأسعار تختلف من محافظة إلى أخرى وذلك حسب العرض والطلب داخل المحافظات، ويواصل البنك المركزي ملاحقة المخالفين للأسعار الرسمية ولكن دون جدوى وسط مطالبة الإقتصاديين بضرورة إيجاد حل مناسب لهذه المشكلة والتى ما زالت متراكمة من شهور دون حل جذري ينهي الازمة الإقتصادية.

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