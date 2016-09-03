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اليوم.. بدء انقطاع المياه عن 5 قرى بالدقهلية لمدة 4 ساعات طوال أيام الأسبوع

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اليوم.. بدء انقطاع المياه عن 5 قرى بالدقهلية لمدة 4 ساعات طوال أيام الأسبوع اليوم.. بدء انقطاع المياه عن 5 قرى بالدقهلية لمدة 4 ساعات طوال أيام الأسبوع

>كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالدقهلية، عن قطع المياه، بداية من اليوم السبت، عن 5 قرى وهى :"قرية فيشا بانا، وميت إشنا، والكرامة، وعزبة أبو زيد و صهرجت الصغرى"، لمدة 4 ساعات طوال أيام الأسبوع، اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت وحتى الساعة الثانية ظهرا من كل يوم.

وأوضحت الشركة،أنه بالنسبة لقرى " قرية فيشا بانا، وميت إشنا، والكرامة، وعزبة أبو زيد" سيتم قطع المياه عنها  ابتداء من الساعة ١٠ صباحا وحتى الساعة ٢ ظهرا، أيام السبت، والإثنين، والأربعاء، كما سيتم قطع المياه عن قرية صهرجت الصغرى، ابتداء من الساعة ١٠ صباحا وحتى الساعة ٢ ظهرا، أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس، نظرا لقيام شركة الكهرباء بأعمال الصيانة.

كما أعلنت الشركة أنه سيتم قطع المياه عن قرية بصاط كريم الدين ومحلة إبشاي، وذلك ابتداء من الساعة ١٢ صباحا وحتى الساعة ٣ صباحا غدا الأحد وذلك للعمل على خط الطرد  400 مم الخاص بمحطة رفع بصاط كريم الدين.

 


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