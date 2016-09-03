أخبار عاجلة

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يوقعون عقود دراسات سد النهضة الاثنين

Google+ Print
وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يوقعون عقود دراسات سد النهضة الاثنين وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يوقعون عقود دراسات سد النهضة الاثنين

>ستوكهولم- أسماء نصار

اتفق وزراء الرى من دول حوض النيل الشرقى " ،والسودان، وإثيوبيا"، على عقد اجتماع اللجنة الفنية الوطنية لسد النهضة، يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، فى العاصمة السودانية الخرطوم، لتوقيع عقد المكتب الاستشارى الذى سيقوم بدراسة الآثار السلبية لسد النهضة على دولتى المصب .

وانتهى المكتب القانونى الإنجليزى "كوربت"، من مراجعة عقود التعاقد مراجعة نهائية تمهيداً لتوقيعها من الدول الثلاث، والبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية المتفق عليها فى فترة زمنية لا تتجاوز 11 شهرا، وذلك فى إطار إعلان المبادىء الموقع من القيادات السياسية للدول الثلا ، بشأن الآثار السلبية للسد.

وتجيب الدراسات على كيفية التغلب على الآثار السلبية للسد، سواء من خلال حجم وسنوات وتوقيت التخزين، علاوة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى للسد، وكذلك دراسة التأثير الاقتصادى والبيئى لسد النهضة الإثيوبى على الأمن المائى المصرى والسودانى

تحدد الدراسات سنوات ملء بحيرة سد النهضة بما لا يسبب ضرر لمصر والسودان، حيث سيتم وضع سيناريوهات مختلفة توضح الآثار السلبية الناتجة عن تخزين المياه ووضع أفضل سيناريو يقلل الضرر على دولتى المصب.

الجدير بالذكر أن تقرير لجنة الخبراء الدوليين الصادر فى 2014 أكد أن إقامة سد النهضة على النيل الأزرق بارتفاع 145 مترا وسعة تخزينية 74 مليار م3 وتشغيله بشكل منفرد، لا يراعى مصالح دول المصب، وسيمكن إثيوبيا من التحكم الكامل فى إيراد النيل الأزرق .

كما سيتسبب فى تأثيرات سلبية على الحصة المائية المصرية ونقص الكهرباء المولدة من السد العالى والذى يمكن أن يصل إلى حد توقف محطة توليد السد العالى تماماً لعدد من السنوات والتى تزيد فى فترات الجفاف بصورة كبيرة، وخاصة أن الدراسات الإثيوبية تقترح الملء فى فترة 6 سنوات بغض النظر عن إيراد نهر النيل.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية

رئيس الجالية المصرية بباريس للسيسي: «يا جبل ما يهزّك ريح.. إحنا معاك»

رئيس الجالية المصرية بباريس للسيسي: «يا جبل ما يهزّك ريح.. إحنا معاك»

مساء dmc - البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يصر على زيارة مصر رغم التفجيرات والزيارة في موعدها

مساء dmc - البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يصر على زيارة مصر رغم التفجيرات والزيارة في موعدها