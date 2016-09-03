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ميلانيا ترامب تقاضي الـ "ديلي ميل" بسبب مقالات "تشهيرية كاذبة"

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الجمعة 02-09-2016 15:55

كشف محامي ميلانيا Melania Trump زوجة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب Donald Trump، أنها أقامت دعوى قضائية ضد مدون وناشر في موقع "ديلي ميل" أونلاين لنشرهما مقالات عن ماضيها ترى أنها "بالغة الضرر".

واستشهد مقال الـ "ديلي ميل" الشهر الماضي بتقرير لمجلة سلوفينية جاء فيه أن وكالة لعارضات الأزياء عملت بها زوجة ترامب في نيويورك في التسعينات كانت تعرض أيضاً على العملاء الأثرياء مرافقات يقدمن خدمات جنسية.

وأبلغت ترامب الصحيفة البريطانية ومؤسسات إخبارية أخرى في 22 آب/أغسطس أنها ستتخذ إجراءً قانونياً رداً على هذه التقارير، حسبما قال محاميها Charles J. Harder، واصفاً التقارير بأنها "محض كذب".

 

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وقال هاردر في بيان له أمس الخميس: "نشر المدعى عليهما عدداً من التقارير عن السيدة ترامب وجميعها كاذبة مئة بالمئة وبالغة الضرر بسمعتها الشخصية والمهنية.. ورفعت الدعوى أمام محكمة في مونتجومري كاونتي بولاية ماريلاند".

وأضاف: "أفعال المدعى عليهما شائنة وكيدية وضارة بالسيدة ترامب ويقدر ضررها بمئة وخمسين مليون دولار."

وتقول الدعوى القضائية إن المدون Webster G. Tarpley ومقره ماريلاند نشر "بيانات كاذبة وتشهيرية" عن ترامب منها أنها عانت "انهياراً عصبياً كاملا".

يشار الى أن صحيفة الـ "ديلي ميل" لم ترد أو تعلّق على الأمر حتى الساعة، كما لم يتسن الاتصال بالمدون للتعقيب.

 

 

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