بالصور.. مطعم بالخارجة يستخدم مخزنا محاطا بالقمامة لإعداد الوجبات

رصدت عدسة اليوم السابع أحد مظاهر الإهمال الشديد وعدم الرقابة التموينية على المحلات والمطاعم بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، حيث تم توثيق واقعة اتخاذ أحد المحلات التى تقدم الوجبات السريعة بميدان البساتين، لمخزن بدون ترخيص كمعمل لتجهيز الوجبات الطازجة دون رقابة تموينية، فى ظل انتشار كميات كبيرة من المخلفات والقمامة التى تحيط بالمخزن من كل اتجاه، لكونه يقع فى أحد الحوارى الجانبية لميدان البساتين، والتى تعانى بصورة كبيرة من انتشار المخلفات الهائلة والقمامة التى تجتمع عليها القطط والكلاب الضالة والحشرات بصورة مزرية.

ووثقت عدسة "اليوم السابع" قيام عدد من العاملين بالمطعم بإعداد الوجبات الخاصة بالمطعم دون الاهتمام بكميات القمامة الملقاة أمام المخزن، فى الوقت الدى يقوم فيه هذا المطعم بالإعلان عن الوجبات الطازجة والمميزة التى يتم تقديمها للزبائن، طبقًا للمواصفات الصحية بما يتنافى مع تلك المشاهد غير الملائمة، فى ظل غياب الرقابة التموينية والصحية على تلك المخازن والمعامل غير المطابقة، وتعمل دون تراخيص، حيث يقوم أصحاب المحلات والمطاعم باستئجار تلك المحلات من أصحابها وتشغيلها، علما بأن صاحب العقار قام ببناء تلك المحلات بدون تراخيص من مجلس المدينة.