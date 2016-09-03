أكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو تكامل استعدادات الدفاع المدني لتنفيذ الخطة العامة لمواجهة حالات الطوارئ خلال موسم الحج هذا العام، والخطط التفصيلية الملحقة بها وتوفير أعلى درجات السلامة لضيوف الرحمن في جميع أعمال الحج باستخدام أحدث الآليات والمعدات التي وفرتها الدولة – رعاها الله – في إطار جهودها الضخمة في رعاية حجاج بيت الله الحرام وتيسير أدائهم لهذه الفريضة الغالية.

خطة تفصيلية لإيواء الحجاج داخل المشاعر المقدسة في مواقع مجهزة بكافة الخدمات

وأشار الفريق العمرو في حديث حول استعدادات الدفاع المدني لحج هذا العام شمولية خطة الدفاع المدني لمواجهة كافة الطوارئ في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة والمشاعر وطرق وصول الحجاج بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية الأعضاء بمجلس الدفاع المدني والتعامل مع كافة المخاطر الافتراضية المرتبطة بهذا التجمع الإيماني العظيم.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

فرق ميدانية لمتابعة اشتراطات السلامة في منشآت إسكان الحجاج ومخيماتهم بالمشاعر

خطة هذا العام

بداية نود التعرف على أبرز محاور خطة الدفاع المدني للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن في حج هذا العام؟

الحقيقة أن خطة الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ خلال حج هذا العام هي تتويج لجهد عام كامل من العمل في رصد وتحليل المخاطر والمتغيرات في بيئة الحج، ودراسة وتقييم الأداء خلال مواسم الحج السابقة بهدف تطوير خطط الدفاع المدني بما يتناسب مع المستجدات والتغيير في نوعية المخاطر من عام لآخر، إضافة إلى تأمين ما يلزم من المعدات والآليات المتطورة بما يتناسب مع أعمال الدفاع المدني في الحج.

تنسيق كامل مع كافة الجهات الحكومية لمواجهة كافة المخاطر المحتملة بالحج

وتتضمن خطة الدفاع المدني هذا العام عدة محاور أساسية تبدأ بالمحور الوقائي، والذي يهدف إلى الحد من احتمالات وقوع الحوادث المختلفة من خلال متابعة اشتراطات السلامة في جميع المنشآت والمرافق التي تقدم خدماتها للحجاج، وأماكن تواجد الحجاج لأداء المناسك وكذلك طرق وصول الحجاج والعمل على إزالة أي مخالفات تهدد سلامة الحجيج باعتبار ذلك خط أحمر لا يمكن التهاون بشأنه.

ومحور التدخل السريع والفاعل في التعامل مع كافة المخاطر والبلاغات عن الحوادث من خلال نشر الوحدات والفرق الميدانية المجهزة، وفق خطة مدروسة تراعي كافة المستجدات وتختصر زمن مباشرة البلاغات إلى أقل حد ممكن، ومثال ذلك تطوير ومراجعة خطط تمركز الوحدات في المنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام وفقاً للمتغيرات المرتبطة بالمشاريع الإنشائية بها، وكذلك الأمر في منطقة المشاعر واختيار المعدات والآليات المناسبة للعمل في الحج، وكذلك الاستفادة من تقنيات الاتصالات والمعلومات في تحديد مواقع البلاغات عن المخاطر وأعمال رصد المخاطر وإدارة العمليات الميدانية واستحداث الوحدات والفرق الموسمية لتغطية جميع طرق الحج والمواقيت ومنافذ وصول الحجاج بخدمات الدفاع المدني على مدار الساعة، ويشمل ذلك تنفيذ برامج تدريب تنشيطي لجميع وحدات الدفاع المدني في مواقع تمركزها في العاصمة المقدسة والمشاعر لرفع درجة جاهزيتها وتنفيذ فرضيات عملية للتعامل مع الحوادث المختلفة.

وتشمل الخطة محوراً خاصاً لنشر ثقافة السلامة بين الحجاج والقائمين على رعايتهم من منسوبي شركات الحج والطوافة، والعاملين في منشآت إسكان الحجاج ومخيماتهم بالمشاعر من خلال اللقاءات التوعوية وتوزيع الإصدارات المطبوعة والمترجمة وكذلك بث رسائل السلامة عبر وسائل الإعلام التقليدي والجديد وتسيير فرق التوعية الجوالة، إلى جانب إقامة مركز إعلامي مجهز لتلبية احتياجات وسائل الإعلام من المعلومات والبيانات الخاصة بأعمال الدفاع المدني، انطلاقاً من قناعة حقيقية بأهمية دور وسائل الإعلام في دعم جهود الدفاع المدني لنشر ثقافة السلامة في الحج.

وقد استوعبت الخطة كافة الدروس المستفادة وتجارب الدفاع المدني طوال مواسم الحج السابقة، كما اعتمدت على دراسات وافية لكافة المتغيرات في بيئة الحج بما في ذلك المشاريع الإنشائية، بهدف تعزيز الجوانب الوقائية من كافة المخاطر المحتملة في الحج وامتلاك زمام المبادرة والتدخل السريع في التعامل معها حال وقوعها – لا قدر الله .

كما تتضمن الخطة عدداً من الخطط الفرعية والتفصيلية لأعمال الإنقاذ والإطفاء والإسعاف والتي استلزمت تطوير خطط انتشار الوحدات والفرق الميدانية في العاصمة المقدسة والمشاعر واستحداث بعض المراكز الجديدة لأول مرة في حج هذا العام إلى جانب تنفيذ خطط السلامة والإشراف الوقائي والحماية المدنية والإخلاء والإيواء والإغاثة، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والتي تشارك في تنفيذ الخطة العامة للدفاع المدني للطوارئ خلال موسم الحج، وقد عقد الدفاع المدني ورشة عمل شاركت فيها جميع الجهات الحكومية على مدى عدة أيام لإعداد الخطة ومراجعة مهام كل جهة، ومن ثم رفعها لسمو ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، حيث شرفنا باعتمادها، وعلى ضوء ذلك تم تنفيذ تدريبات مشتركة وعقد اجتماعات تنسيقية مع كل الجهات المشاركة للتأكد من كفاءة الأداء وفاعلية آليات التنسيق في أداء المهام على الوجه الأمثل.

وتشمل الاستعدادات لتنفيذ خطة الدفاع المدني للطوارئ في الحج خطة تفصيلية للإخلاء الطبي وخطة لتدريب الوحدات المشاركة في مهمة الحج على رأس العمل وفي مواقع تمركزها بالعاصمة المقدسة والمشاعر وخطة للتوعية، وخطة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول وخطة للدعم والإسناد من مديريات الدفاع المدني بالمناطق في الحالات التي تتطلب ذلك.

وهنا لابد أن نذكر بكل الشكر والتقدير حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – على توفير كل الإمكانات لجهاز الدفاع المدني لأداء مهامه في الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج على الوجه الأكمل بمشيئة الله تعالى.

والشكر كل الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على متابعته لجميع مراحل تنفيذ الخطة وتوجيهاته بتعاون كافة الجهات الحكومية مع الدفاع المدني لأداء مهمته العظيم في الحفاظ على سلامة الحجيج.

والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، لما يوليه من اهتمام وحرص على توفير كافة مقومات نجاح جهود الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ في الحج، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والذي يقدم كل الدعم للدفاع المدني من أجل أداء مهامه في الحفاظ على سلامة زوار المسجد النبوي الشريف خلال موسم الحج.

المخاطر الإفتراضية

أشرتم إلى تغيير نوعية المخاطر التي تتضمنها خطة الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ في الحج من عام لآخر، فما هي المخاطر المحتملة في حج هذا العام؟

تتضمن خطة الدفاع المدني استعدادات للتعامل مع عدد من المخاطر الافتراضية منها المخاطر الطبيعية مثل الأمطار والسيول والعواصف والهزات الأرضية والانهيارات الجبلية ومنها أيضاً حوادث انهيارات المباني وحوادث تسرب المواد الخطرة والتلوث البيئي والتسمم الغذائي وانتشار أمراض وبائية بين الحجاج والحرائق والمخاطر المرتبطة بالزحام والتدافع وحوادث الأنفاق والمركبات وكل ما يهدد سير الحياة الطبيعية خلال موسم الحج كانقطاع المياه والكهرباء والاتصالات، ويتم ترتيب هذه المخاطر وفق دراسات دقيقة لفرص وقوعها والأماكن الأكثر عرضة لها، كما تتسم الخطة بالمرونة للتعامل مع كل افتراض للمخاطر والاستفادة من كل القوى البشرية والآلية المشاركة في أعمال الحج.

قوى بشرية وآلية

كم يبلغ عدد القوى البشرية والآلية المشاركة في تنفيذ خطة الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ في حج هذا العام؟

العبرة ليست بعدد القوى البشرية أو الآلية إنما بقدرتها على أداء المهام المنوطة بها من حيث التجهيز والاستعداد والكفاءة في التعامل مع كافة المخاطر المحتملة ويتم تحديد حجم القوى البشرية والآلية وفق دراسات متعمقه لنوعية المخاطر وبيئة الحج والتغيرات المناخية.

ويشارك في تنفيذ الخطة هذا العام ما يزيد على 17 ألف من رجال الدفاع المدني يدعمهم أكثر من ثلاثة آلاف آلية ومعدة للإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء الطبي ومكافحة المواد الخطرة وآليات مباشرة الحوادث في المباني المرتفعة والأبراج وغيرها، بالإضافة إلى جاهزية قوات للدعم والإسناد في جميع المناطق لدعم قوات الدفاع المدني المشاركة في أعمال الحج في الحالات التي تتطلب ذلك.

إسكان الحجاج

ماذا عن جهود الدفاع المدني في متابعة الالتزام باشتراطات السلامة في منشآت إسكان الحجاج، وما هي آليات التعامل مع المخالفات في هذه المنشآت؟

هناك إجراءات دقيقة لتفقد جميع اشتراطات السلامة في المنشآت التي تمارس نشاط إسكان الحجاج قبل التصريح لها بذلك من قبل لجنة إسكان الحجاج، بالإضافة إلى تسيير دوريات للسلامة وفرق الإشراف الوقائي لمتابعة المنشآت المصرح لها والتأكد من التزامها الفعلي بهذه الاشتراطات وعدم استحداث أي مخالفات تهدد سلامة قاطنيها وتطبيق الإجراءات النظامية بحق أي منشأة يتم رصد مخالفات بها والتي تتراوح ما بين الغرامات المالية وإزالة المخالفة بصورة عاجلة وتصل إلى حد إلغاء التصريح وإغلاق المنشأة المخالفة وإخلاء الحجاج منها إلى مواقع أخرى على نفقة المنشأة المخالفة وذلك بالتنسيق مع لجان إسكان الحجاج وكافة الجهات المعنية.

القواطع الجبسية

هل إزالة القواطع الجبسية في مخيمات مشعر منى قبل بدء أعمال الحج هذا العام يعني مخالفتها لاشتراطات السلامة؟

لابد أن نشير هنا إلى أن هناك دليلا شاملا لاشتراطات السلامة في مخيمات الحجاج بالمشاعر يتضمن إرشادات توعوية عن مخاطر بعض الإضافات الإنشائية أو التجهيزات، ويوضح مخالفتها لاشتراطات الدفاع المدني وأن رجال الدفاع المدني لديهم كل الصلاحيات لإزالة مثل هذه المخالفات بصورة فورية، لذا نهيب بجميع مؤسسات الحج والطوافة ومؤسسات حجاج الداخل مراعاة ذلك لأن سلامة الحجاج هي الهدف الذي نسعى جميعاً لتحقيقه.

الغاز المسال

ماذا عن قرار حظر استخدام الغاز المسال في المشاعر؟ وهل يقتصر الأمر على مصادرة اسطوانات ومواقد الغاز فقط؟

قرار حظر استخدام الغاز المسال في المشاعر والذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا ملزم لجميع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات العمل الخيري وحتى الأجهزة الأمنية إلى جانب شركات ومؤسسات الحج، وذلك نظراً لخطورة استخدام اسطوانات ومواقد الغاز في المخيمات ومنشآت إيواء الحجاج عموماً، في حالات وقوع الحرائق وهناك إجراءات واضحة في تطبيق القرار، لا تقتصر على مصادرة ما يتم ضبطه فقط من مواقد أو اسطوانات وإنما تشمل الغرامات المالية والتي تصل إلى 20 ألف ريال أو عقوبة الحبس في بعض المخالفات الجسيمة لهذا القرار والذي نلمس فوائده عام بعد عام، كما نلمس تزايد كبير في الالتزام به من خلال تنامي الوعي بمخاطر الغاز المسال في منطقة المشاعر.

مركز العمليات الأمنية

من وجهة نظركم ماذا يمثل مركز العمليات الأمنية الموحد من إضافة لقدرات الدفاع المدني في الحج؟

أقول بكل فخر إن مركز العمليات الأمنية الموحد يمثل إضافة كبيرة للوصول لأعلى درجات التنسيق والتكامل بين الأجهزة الامنية المشاركة في أعمال الحج، فضلاً عن أهميته في تحقيق سرعة الاستجابة والتدخل الوقائي في حالات الطوارئ من خلال ما يتميز به المركز من تقنيات وأنظمة منها نظام GPS ونظام تحديد موقع المتصل والخرائط الرقمية والمصورات الجوية وأنظمة الاتصالات وكاميرات مراقبة حركة الحجيج في العاصمة المقدسة والمشاعر.

الإنذار المبكر

وهل يتم الاستفادة من شبكة الإنذار المبكر التي تم تنفيذها خلال موسم الحج هذا العام؟

منطقة مكة المكرمة من أوائل المناطق التي استفادت من صافرات الانذار المبكر والتي تم اختبارها فعلياً وثبت فاعليتها في إيصال رسائل التحذير في حالات الطوارئ ومن الطبيعي أن يتم الاستفادة منها خلال موسم الحج متى كانت هناك حاجة لذلك.

مخاطر الزحام

لكن هل ثمة خطة للتعامل مع مخاطر الزحام في المنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة؟ وتفادي المخاطر المرتبطة بالمشرووعات الإنشائية الجاري تنفيذها؟

هناك تنسيق كامل مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين وامانة العاصمة المقدسة لإيقاف جميع الأعمال الإنشائية في المنطقة المركزية قبل موسم الحج بوقت كاف، وهو ما تم فعلياً ،بالإضافة إلى نشر عدد من الوحدات والفرق الميدانية داخل المسجد الحرام والساحات الخارجية والطرق المؤدية إليه والمجهزة لتنفيذ خطط الإخلاء الطبي في جميع حالات الطوارئ وتقديم جميع خدمات الدفاع المدني بالإضافة إلى دعم قدرات مراكز الدفاع المدني في الأحياء القريبة من المنطقة المركزية للاستفادة منها في أوقات الذروة، بالإضافة إلى إيجاد آلية لتنظيم تفويج الحجاج للحرم في الأوقات التي تشهد كثافة كبيرة وتكثيف متابعة اشتراطات السلامة في جميع المنشآت والمباني في محيط الحرم وتخصيص آليات ذات مواصفات خاصة لمباشرة البلاغات عن الحوادث في المناطق الضيقة والمزدحمة منها سيارات الإطفاء والإنقاذ المزدوجة فرق الدراجات النارية المجهزة كوحدات تدخل أولي في محيط الحرم.

الأمطار والسيول

أشرتم إلى شمولية خطة الدفاع المدني، فماذا عن استعدادات مواجهة مخاطر الأمطار والسيول في المشاعر؟

هناك خطة مسبقة للتعامل مع احتمالات هطول أمطار غزيرة على منطقة المشاعر خلال تواجد الحجيج بها، تتضمن متابعة شبكات تصريف المياه فيها وإزالة أي عوائق بها ورصد مواقع المخيمات المعرضة لمخاطر الامطار والسيول في المناطق المنخفضة ونشر وحدات وفرق الإنقاذ المائي واعمال الاخلاء للمواقع الامانة، ومن المقرر تنفيذ عدة فرضيات تدريبية لهذه الفرق للتأكد من جاهزيتها وقدرتها على أداء مهامها، بالإضافة إلى تجهيز مواقع للإيواء داخل المشاعر لنقل الحجاج إليها في حال تعرض مخيماتهم لأمطار غزيرة أو سيول وكذلك تجهيز عدد كبير من الحافلات لنقل الحجاج لمواقع الايواء بالمشاعر بالتنسيق مع وزارة النقل والمالية والصحة والتي تتولى تجهيز مواقع الإيواء بكل ما يلزم من خدمات.

بيئة محفزة

بيئة العمل لرجال الدفاع المدني.. كيف تجدونها؟

نعمل جاهدين لتوفير بيئة العمل المحفزة والمناسبة لرجال الدفاع المدني المشاركين في مهمة الحج، بما يعزز قدرتهم على أداء مهامهم على الوجه الأمثل – بدء من توفير أحدث مستلزمات السلامة الشخصية وخدمات السكن والإعاشة وخدمات الرعاية الصحية وغيرها، بما يتناسب مع ضغوط العمل في هذا الموسم العظيم، وتبقى رغبة رجال الدفاع المدني في السهر على سلامة ضيوف الرحمن واستشعارهم لضخامة المسؤولية المنوطة بهم هي العامل الأكثر أهمية في تميزهم ونجاحهم في أداء مهمتهم وأثق في ذلك تماماً من خلال ما ألمسه من تسابقهم لنيل شرف المشاركة في مهمة الحج كل عام.

الفريق العمرو متوسطاً أفراداً من الدفاع المدني المشاركين بالحج

رجال الدفاع المدني في حالة تأهب دائمة

استعداد لمواجهة كافة المخاطر

مجموعة من آليات الدفاع المدني المشاركة في الحج

جاهزية للقيام بجميع أعمال الدفاع المدني في موسم الحج