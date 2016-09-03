اليوم.. انقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق بالمنصورة لإجراء أعمال صيانة

أعلنت شركة كهرباء الدقهلية، انه سوف يتم فصل التيار الكهربائى ،اليوم السبت، عن محطة محولات "قولنجيل" لإجراء أعمال صيانة دورية، وذلك من الساعة 7 صباحا وحتى 11 صباحا.

وأشارت الشركة إلى أن الاماكن التى ستتأثر بفصل التيار هى :"جديلة بالكامل - قولنجيل - توريل الجديدة والقديمة، الدراسات ، شارع قناة السويس ، كفر البدماص ، تقسيم طرطير ، ترعة المنصورية ، و المختلط - شارع المديرية، شارع الأتوبيس، جزء من مساكن الشناوى شارع الجيش من المحافظة حتى مساكن الشناوى، قصر الثقافة ، ميت حدر ،السنترال ، ش بنك مصر، ميدان الطميهى ،جزء من الحسنية ،السكة الجديدة ،السكة القديمة، مركز الأشعة والرمد بالجامعة، مستشفى جامعة المنصورة ، الجهاز الهضمى ، مستشفى طب وجراحة العيون، مستشفى الأطفال الجامعى، مستشفى الطوارئ ، مستشفى الباطنة التخصصى ، بالإضافة إلى قري كفر الأعجر ، الدنابيق، شها ، ميت مزاح ، الخيارية ، بداوى، محل الدمنة ، البرامون، سلامون.



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