انتقام امرأة.. سيدة تشوه وجه زوجها بـ"مية نار" أثناء نومه لقيامه بخيانتها

بعد خلافات زوجية دامت 5 سنوات بين الزوج"سعد .م"، وزوجته "صباح.ع"، وتوجه الزوجة 3 مرات لتقيم دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بإمبابة إلا أنها كانت تتراجع عنها بعد توسيط الأهل، قامت الزوجة أخيرا بسكب "مياه نار" على وجه وجسد زوجها أثناء نومه للانتقام منه بسبب قيامه بمعاكسة "بنت الجيران، وخيانتها .

كان الزوج قد حرر بلاغا حمل رقم ٣٤٥٢ لسنة ٢٠١٦ بقسم شرطة الطالبية، أثبت فيه، بحسب التقارير الطبية التى بحوزته، إصابته بالتشوه فى الوجه والجسد نتيجة سكب زوجته "مياه نار" على وجهه وجسده أثناء نومه بجوارها.

فيما ردت الزوجة على الاتهامات التى ذكرها زوجها، قائلة: "عشت طوال 5 سنوات أعانى من عدم احترام زوجى، وكدت أحصل على الطلاق بحكم محكمة الأسرة فى 3 دعاوى أقمتها، ولكن بسبب الأهل استمرت حياتى معه وأنا أراه يوميا يخوننى وينظر للسيدات ويعاكسهم أمامى دون حياء ولا خوف على شعورى" .

وأضافت الزوجة،:" رغم أن زوجى حالته المادية متوسطة، ولكنه كان يضيع أموالنا على السيدات وعلى الملابس التى يشتريها لينجح فى إيقاعهن فى حبه ويخرج معهن ويتركنى وحيدة فى منزلى أشعر بالمرارة بسبب أفعاله وفوق هذا حماتى التى تعايرنى أننى لا أسد أحتياجات أبنها والسبب فى خراب المنزل.

وتابعت، :"وقررت فى آخر خلاف بينا بعد تعديه بالضرب على أمام طفلى أن أحرق وجه وهو نائم بجواره لانتقم منه على ضياع عمرى معه وقهرى، ولكى لا تنظر له السيدات مرة أخرى ولا يذلنى بسبب أننى محدودة الجمال".