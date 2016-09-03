8 نصائح للتغلب على مشكلة الجز على الأسنان.. امنع التدخين وامضغ لبان

قدم تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" بعض النصائح التى تساعد فى التغلب على مشكلة الجز على الأسنان التى تؤثر تأثيرا خطيرا على الأسنان، ويمكن أن تسبب الصداع الشديد، وتتضمن النصائح الآتى:

1.قبل أن تذهب إلى السرير، ضع كمادة دافئة على منطقة الفك، وذلك بوضع قطعة من القماش المبلل بالماء الدافئ.

2.مضغ اللبان، فهذا يعمل على تدريب عضلات الفك ويجعلها أقوى ويمكن أن يقلل من الجز على الأسنان.

3.التأكد من ضرورة استرخاء الجسم كله قبل النوم، فهذا سوف يساعد على تقليل الجز على الأسنان أثناء النوم.

4.الإجهاد: يعزز من حدوث الجز على الأسنان، لذا يجب إيجاد طريقة للحد من التوتر قبل أن تذهب إلى النوم.

5.تدليك الفك قبل النوم، فهذا يقلل من التوتر ويمنع انقباضه.

6.تجنب التدخين، لأنه يؤدى إلى تفاقم المشكلة وأيضا تجنب الشوكولاتة.

7.تناول الفاكهة والخضراوات التى تمد الجسم بالكالسيوم والماغنيسيوم وفيتامين سى، لأن الاحتياج لبعض الفيتامينات والمعادن ينشط العضلات بشكل صحى.

8.قراءة كتاب قبل النوم يساعد على استرخاء العقل قليلا، مما يساعد على النوم بشكل سريع.