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الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنهى استعداداتها لمهرجان التمور نهاية سبتمبر

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الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنهى استعداداتها لمهرجان التمور نهاية سبتمبر الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنهى استعداداتها لمهرجان التمور نهاية سبتمبر

>الوادى الجديد - ماهر أبو نور

استعدت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد لتنفيذ مهرجان التمور الثالث بالوادى الجديد، بالتعاون مع ديوان عام المحافظة ورئاسة المراكز على مدار 3 أيام، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 28/9/2016.

 

ويبدأ الاحتفال فى تمام الساعة 10.30 بالقرآن الكريم يعقبه فقرات متنوعة، مثل كلمة اللواء المحافظ، وبحث عن النخيل وفقرة فنية، وتنتهى بالسلام الجمهورى.

 

وقال الكابتن يحيى دياب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، إن المهرجان يشمل زيارة ميدانية لمزارع النخيل لموقعين لمدة ساعة لكل موقع  بالخارجة 1 بجوار البحوث الزراعية، وعين ياسين (أول طريق الخارجة باريس).

 

أما اليوم الثانى فيضم استقال الضيوف بمكتب المحافظ، والتحرك لمكان المنصة أمام فندق الخارجة السياحى، وتحرك الموكب من أمام مديرية الزراعة مارًا بفندق الخارجة السياحى حتى ديوان عام المحافظة، ثم العودة إلى مقر الفندق لافتتاح المعرض.

 

وأضاف دياب، أنه عقب افتتاح المعرض سيتم الانتقال من المنصة إلى موقع المعرض وسط الأنغام الموسيقية، وزيارة مصنعين لمنتجات التمور يعقبه إقامة الحفل الساهر المقام بمعبد هيبس، وختام المهرجان. 


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