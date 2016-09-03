١٠٣٢ جولة ميدانية أجرتها صحة المدينة خلال ٢٦ يوماً

نفذت إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة خلال الفترة من 1/11/1437 وحتى نهاية 26/11/1437 بزيارة 1032 محلا ذات العلاقة بالصحة العامة ونتج عن ذلك وجود سبع محلات غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وأوضح مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة المدينة المنورة د. أيمن بن مصطفى ينبعاوي، أن إدارة الصحة العامة بالشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أخذت 4017 عينة غذائية، أكد مختبر الصحة العامة بعد الفحص تلوث 570 عينة منها بالميكروبات، كما تم الكشف على 3067 عاملا ممن يعملوا بتلك المحلات، وتبين عدم وجود شهادات صحية لـ 77 عاملا منهم.

وأبان د. ينبعاوي أنه تم الكشف على 912 خزان مياه بالفنادق والدور السكنية التي يقطنها الحجاج، وتم أخذ 820 عينة مياه للكشف الجرثومي، وكذلك 275 عينة كيميائية؛ حيث ثبت إيجابية 135 عينة بتلوث جرثومي، وإيجابية 12 عينة بتلوث كيميائي.

كما نفذت إدارة صحة البيئة والصحة المهنية 30 جولة إشرافية على مطابخ الإعاشة التي تقدم وجبات غذائية للحجاج، وجولتان على المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة بالطرق المحورية المؤدية من وإلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتم ضبط 60 صهريج مياه بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم النبوي غير خاضعة للاشتراطات الصحية تم إبلاغ الجهات المختصة عنها، وتمت زيارة 140 مزرعة من المزارع التي تسقى بمياه الصرف الصحي المعالج، كما أجرى قسم الصحة المهنية 25 جولة على المنشآت، ونفذ قسم الحماية من الإشعاع 19 جولة.