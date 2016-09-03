تدريب المعاقات حركياً على صيانة «الجوالات» بالشرقية

تعتزم جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية إطلاق برنامج تدريبي نسائي في مجال صيانة الجوالات عقب عيد الأضحى.

وقال أمين عام الجمعية خالد آل عبيد لـ"الرياض" إنه تم توقيع اتفاقية مع جمعية "جود" الخيرية النسائية بالدمام لتوفير مدربات نسائيات في مجال تقنية الجولات وصيانتها لأكثر من 20 فتاة كمرحلة أولى، من أجل العمل على تدريبهن في هذا المجال وإعطائهن شهادات تساعدهم في العمل في ذات التوجه، كاشفاً عن أن الدورة الأولى ستبدأ بعد عيد الأضحى.

وكانت الجمعية قد اختتمت قبل أيام دورة تدريبية لـ26 شاباً معاقاً حركياً من منسوبيها، تماشياً مع القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على المواطنين.

وأضاف آل عبيد أن الدورة نظمها المعهد التقني والفني الصناعي بالدمام في مجال صيانة الجوال وخدمة العملاء، وتهدف إلى إعداد قادة ودمج ذوي الإعاقة الحركية في مجال التعليم وبالذات المهني والتقني.

وأردف أن هذه الدورة هي الأولى من نوعها، تسعى من خلالها الجمعية إلى تحويل الكثير من ذوي الإعاقات الحركية إلى مهنيين حتى يتمكنوا من خدمة وطنهم ودينهم وأنفسهم.