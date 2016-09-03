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شؤون الحرمين تدشِّن «تطهير البيت شرف لنا»

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دشنت إدارة النظافة والفرش بالمسجد الحرام فعاليات برنامجها "تطهير البيت شعارنا"، وذلك ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر شرف لنا 4" التي أطلقتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضح مدير إدارة النظافة والفرش م. محمد الوقداني، أنه تم غسيل توسعة الملك عبدالله -رحمه الله- بمشاركة عددٌ من ضيوف الرحمن الذين جاءوا لأداء فريضة الحج لهذا العام وعددٌ من موظفي الإدارة، بعدها تم توزيع الهدايا للحجيج، مبيناً أن ذلك يأتي حسب توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس.

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