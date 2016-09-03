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ورشة «مخاطر الكوارث والأزمات» في مكة المكرمة

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نظمت مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا أمس، بالمشاركة مع الإدارة العامة للدفاع المدني، ورشة عمل للبرنامج التوعوي للسلامة من الأخطاء وإدارة الأزمات في الحج لضمان تحقيق موسم ناجح على مستوى كافة الحجاج التابعين للمؤسسة، من خلال مكاتبها الميدانية. وتحدث مدير إدارة البرامج التوعوية العقيد سعد العمري، عن عدد من الجوانب المهمة لسلامة ضيوف الرحمن خلال أيام الحج على مستوى المشاعر المقدسة ومقار السكن في مكة المكرمة، مشددا على ضرورة تدريب الموظفين والعاملين في المخيمات على كيفية التعامل مع مخارج الطوارئ لتوجيه الحجاج بالتصرف السليم وكيفية الخروج الآمن إذا لزم الأمر، لافتا أن تدريب الأعداد الكبيرة للحجاج أمر متعذر نسبيا إلا أن البديل الأنسب لذلك يتمثل في تدريب عينات منهم ليكونوا في المقدمة كموجهين ومرشدين لبقية الحجاج من جنسهم إن احتيج لذلك.

وذكر العقيد العمري أن الحمولات الكهربائية الزائدة من أكثر المخاطر التي تتسبب في الصواعق الكهربائية التي يؤدي بعضها إلى الحرائق لا سمح الله، مبيناً أن على كافة مكاتب الخدمات الميدانية توزيع الأحمال الكهربائية بشكل جيد وعادل وتوفير التواصيل الكهربائية للحجاج بحيث تغنيهم عن تحميل التوصيلات والتمديدات فوق طاقتها.

وتناولت الورشة محور الإخلاء وأبرز الخطط الناجحة عند الإخلاء والتي تضمن السرعة وسلامة الحجاج من المخاطر والتدافع والاختناق لا سيما المرضى وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة إلى جانب التنبيه بضرورة توعية الحجاج بتجنب السير في الأودية ومواقع تجمعات المياه الراكدة لما يترتب عليها من أضرار، وتعكر صفو مناسكهم قبل انتهاء موسم الحج.

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