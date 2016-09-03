«بر بارق» تدعم المقبلين على الزواج

نفذت جمعية البر بمحافظة بارق دورة تدريبية لـ22 شاباً وفتاة من المقبلين على الزواج في مقر المركز الحضاري، ضمن جهود الجمعية في مساعدة الشباب على الزواج، برعاية محافظ بارق يحيى بن عبدالرحمن آل حموض. وفي ختام الدورة، سلم آل حموض شيكات الدعم من مؤسسة الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي البالغة عشرة آلاف ريال لكل فرد، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية علي شعتور أن الدورة خصصت للمقبلين على الزواج لتوعية الشباب والفتيات وتعريفهم بالواقع المستقبلي لحياتهم، ليتخطوا العقبات والتحديات والتكيف معها بكل يسر وسهولة، وتهيئتهم وتعريفهم بأساسيات التعامل بين الزوجين وكيفية تحقيق الاستقرار الأسري، وتبصيرهم بأسس التعامل الاجتماعي والنفسي والمادي مع الشريك، وتهدف أيضاً إلى تعريف الزوجين بأبرز الحقوق والواجبات بين الزوجين، إلى جانب التقليل من نسبة الطلاق في المجتمع.