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مصادر: جلسة صلح مرتقبة بين مرتضى منصور وعطا سليم بمكتب وكيل البرلمان

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مصادر: جلسة صلح مرتقبة بين مرتضى منصور وعطا سليم بمكتب وكيل البرلمان مصادر: جلسة صلح مرتقبة بين مرتضى منصور وعطا سليم بمكتب وكيل البرلمان

>كتب محمد مجدى السيسى

كشفت مصادر، عن تفاصيل الخطوات التى يقودها السيد الشريف وكيل مجلس النواب وعدد من الأعضاء، للصلح بين النائبين مرتضى منصور  ومحمد عطا سليم، على خلفية المشادات الحادثة بينهما مؤخراً، موضحة، : " هناك جلسة مرتقبة ستحدث فى مكتب وكيل المجلس ،الأسبوع المقبل، ليتبادل الطرفان تقديم الاعتذار وإنهاء الأمر".

وأضافت المصادر لـ "اليوم السابع"، أن مرتضى منصور طالب بأن يعتذر محمد عطا سليم فى كلمة له بالجلسة العامة، وأن يبادله الحديث بالود تحت القبة، لكن "سليم" رفض ذلك، ورأى أغلبية النواب الذين حضروا محاولة إجراء الصلح/ أن يتم الصلح داخل مكتب السيد الشريف وكيل مجلس النواب.

وكانت هيئة مكتب مجلس النواب، قد استمعت إلى أقوال النائب محمد عطا سليم، بشأن ما حدث بينه وبين النائب مرتضى منصور داخل اجتماع اللجنة التشريعية وبالبهو الفرعونى بالبرلمان، وذلك قبل بدء الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء الماضى..


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