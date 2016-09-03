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شركة المترو تعلن بدء تركيب بوابات الكارت الذكى الجديدة يناير المقبل

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شركة المترو تعلن بدء تركيب بوابات الكارت الذكى الجديدة يناير المقبل شركة المترو تعلن بدء تركيب بوابات الكارت الذكى الجديدة يناير المقبل

>كتب رضا حبيشى

أعلن المهندس خالد صبرة العضو المنتدب لشركة المترو، بدء تركيب بوابات الكارت الذكى الجديدة خلال شهر يناير المقبل، لافتا إلى أن شركة "تاليس" الفرنسية المتعاقد معها لتصنيع وتوريد 850 بوابة كارت ذكى  لتحل محل البوابات القديمة بالخطين الأول والثانى، ستبدأ فى توريد أولى البوابات الجديدة بداية العام المقبل.

وأضاف العضو المنتدب لشركة المترو، لـ"اليوم السابع" أنه سيتم توريد وتركيب أولى البوابات خلال شهر يناير بالخط الأول (حلوان ـ المرج)، على أن يتم الانتهاء من توريد كافة بوابات الخط الأول خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أنه سيتم توريد وتركيب الـ850 بوابة كارت ذكى الجديدة بالخطين الأول والثانى، خلال عام ونصف مع تاريخ دخول العقد حير التنفيذ فى إبريل الماضى.


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