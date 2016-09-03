قطار التنسيق يصل آخر محطاته اليوم وعلى المتأخرين التسجيل قبل الـ7 مساءً

ينتهى مكتب التنسيق، التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة والأخيرة من التنسيق فى السابعة من مساء اليوم السبت، ليتم بذلك تنسيق جميع الطلاب الناجحين بالثانوية العامة بالدورين الأول والثانى، وذلك بعد مد موقع التنسيق الإلكترونى فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة يوما إضافيا، إذ كان من المقرر أن تنتهى أمس الجمعة.

وطالب سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، جميع الطلاب المتبقين بسرعة التقدم وتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، محذرًا من التهاون فى تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة، وكل الطلاب الذين تخلفوا عن المراحل السابقة.

وأكد "عطا" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن موقع التنسيق سيغلق باب التسجيل فى السابعة من مساء اليوم السبت، قائلا، "بعد غلق التسجيل مفيش تقديم، لا ورقى ولا إلكترونى، للجامعات، وعليهم عدم التهاون فى مستقبلهم".