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د. الطريفي يبحث مع نظيره الياباني وضع إستراتيجية تدعم الصناعات الثقافية والإعلامية

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التقى وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وزير الثقافة الياباني السيد هيروشي هاسي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى اليابان.

وركزت مباحثات الوزيرين على وضع استراتيجية ثقافية سعودية يابانية تدعم الصناعات الثقافية والإعلامية والإبداعية في إطار رؤية المملكة 2030، وذلك وفق آلية تضمن تبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات الثقافية والفنية وتبادل الإنتاج الفكري والثقافي بين البلدين. وتطرقت المباحثات إلى الخطة التنفيذية لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال تعزيز التبادل الثقافي.

بحث ورئيس «مؤسسة اليابان» أفق التعاون بين الصحف واليابانية

كما التقى وزير الثقافة والإعلام، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اليابانية السعودية والنائب بالبرلمان الياباني ومستشار رئيس الوزراء تورهيكو ماشيكو وعدد من أعضاء البرلمان الياباني. وركز اللقاء على أهمية الزيارة التي يقوم بها حالياً صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دفع العلاقات الثنائية بين المملكة وإمبراطورية اليابان الصديقة، بالإضافة إلى استعراض رؤية المملكة 2030، وسبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي لما فيه تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

إلى ذلك، استقبل رئيس مؤسسة اليابان (Japan Foundation) تاداشي أقاوا في مقر المؤسسة بطوكيو وزير الثقافة والاعلام، وبحث الدكتور عادل الطريفي مع مسؤولي المؤسسة أفق التعاون بين الصحف السعودية والصحف اليابانية بهدف تشجيع كتاب الرأي على الكتابة في صحافة كلا البلدين، بالإضافة إلى استقطاب مراسلين يابانيين للعمل في المملكة وطلب زيادة التغطية الإعلامية التي تحظى بها الشؤون الخاصة بالمملكة في وسائل الإعلام اليابانية.

يذكر أن مؤسسة اليابان (Japan Foundation)، منظمة إدارية تعنى بالتبادل الثقافي والإعلامي الدولي وتعميق التفاهم بين اليابان والأمم الأخرى، وتعمل في مجالات: الفنون، الدراسات اليابانية والتبادل الأكاديمي والثقافي والإعلامي.

وفي ذات السياق، اجتمع وزير الثقافة والإعلام الدكتور بمسؤولي مؤسسة نابينيوم للإعلام والاتصال اليابانية بحضور رئيس المؤسسة سدا فومي، وتطرق الاجتماع إلى العلاقات التي تربط المملكة باليابان منذ أكثر من ستين عاماً، وأوجه التعاون بين البلدين بهدف تطعيم المحتوى العربي لدى المؤسسة بمزيد من الكتاب السعوديين، وإبراز دور الإسلام ودعم المملكة للمسلمين في كل مكان ونشر ثقافة التسامح والحوار عالمياً، وكذلك سبل التعاون في المجالات التي تدعم جمهور اللغة العربية من خلال موقع المؤسسة عبر الانترنت.

وتعد نابينيوم اليابانية مؤسسة "غير حكومية" تنقل عدداً من المعلومات عن اليابان سياسياً واقتصادياً، وثقافياً، بهدف الاسهام في التفاهم الدولي على نحو أفضل وتعزيز الموارد البشرية العالمية في العديد من المجالات.

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اللقاء استعرض رؤية المملكة 2030 وسبل تعزيز التعاون الثنائي

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وزير الثقافة والإعلام ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية اليابانية السعودية

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