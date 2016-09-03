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95.458 حاجاً استفادوا من خدمات وبرامج التوعية الصحية

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95.458 حاجاً استفادوا من خدمات وبرامج التوعية الصحية 95.458 حاجاً استفادوا من خدمات وبرامج التوعية الصحية

برامج تشجيعية لطلبة الكليات والمعاهد الصحية على العمل التطوعي

قدمت وزارة "الصحة" عبر برنامج سفراء التوعية الصحية في الحج التابع للتوعية الصحية بصحة جدة عدد من البرامج التوعوية للقادمين للحج، وذلك بمدينة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، استفاد منها 95.458 حاجاً وحاجة.

وقد بلغ العدد الإجمالي للحجاج الذين استفادوا من خدمات وبرامج التوعية الصحية في منفذ المطار حتى يوم الخميس الماضي 89.531 حاجاً وحاجة من جميع الجنسيات، فيما تم توزيع عدد 74.301 مطوية توعوية للحجاج حتى يوم أمس.

ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي الصحي بين الحجاج بشكل مباشر في أماكن تواجدهم، ويتم تقديم البرامج بعدة لغات حتى يسهل على الحجاج استيعابها وتطبيقها.

يذكر أن "الصحة" ممثلة في الشؤون الصحية بمنطقة مكة ومحافظة جدة قدمت العديد من الدورات التدريبية تستهدف المتطوعين في سفراء التوعية بالحج لهذا العام، وذلك بهدف إنجاح هذه البرامج.

الجدير بالذكر أن برنامج سفراء التوعية الصحية بوزارة "الصحة" حقق نقلات نوعية خلال مراحل عمله منذ بدايته، واستطاع أن يقدم برامج توعوية ناجحة وتشجيعية لطلاب وطالبات الكليات والمعاهد الصحية على العمل التطوعي والمشاركة الإيجابية في الأنشطة المجتمعية، وعلى رأسها خدمة حجاج بيت الله والتي تعد خدمتهم شرفا بالشكل الذي يليق بمكانة الحرمين الشريفين.

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