خبراء إيطاليون يزورون مواقع سياحية بالباحة

أشاد خبراء إيطاليون متخصصون بالسياحة والتراث بما شاهدوه في المواقع السياحية المتميزة التي زاروها في منطقة الباحة، وكذلك دور الإيواء السياحي.

وزار الفريق الإيطالي مواقع المهرجانات والفعاليات التي تشهدها مدينة الباحة ومحافظاتها، وعقد اللقاءات والاجتماعات مع بعض المسؤولين والمستثمرين والمجتمع المحلي كالجمعيات التعاونية، وجمعية النحالين، والبلديات، والمتاحف، والقرى التراثية، دور الإيواء، ومكاتب السفر والسياحة.

كما تفقد دور الإيواء بالمنطقة، يرافقه مدير عام "سياحة الباحة" زاهر الشهري. والتقى أعضاء الفريق خلال جولتهم التفقدية بعدد من المصطافين ونزلاء مرافق الإيواء، واطلعوا على مدى التزام مشغلي قطاع الإيواء باشتراطات الترخيص ومعايير التصنيف.