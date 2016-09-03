الجبير: إيران فشلت في نيل «شيك على بياض» من اجتماعات أوبك

قال وزير الخارجية أمس إنه متفائل بتحرك منتجي النفط صوب تبني موقف مشترك بخصوص إنتاج الخام. وتحدث عادل الجبير للصحافيين في طوكيو قائلاً: "نبدأ بعقد ملتقى للأفكار لكن هناك عملاً يجري حاليا وسنرى ما سيحدث في اجتماع الجزائر. وأنا متفائل".

ومن المقرر أن يعقد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعاً غير رسمي في الجزائر على هامش منتدى الطاقة الدولي الذي يعقد في الفترة بين 26 و28 سبتمبر ومن المتوقع أن يسعوا خلاله إلى إحياء اتفاق عالمي على تثبيت مستويات الإنتاج.

وقال الجبير: "في نهاية المطاف سيتحكم العرض والطلب وقوى السوق في سعر النفط. قد تكون هناك بعض الترتيبات المتعلقة بذلك بين المنتجين ولكن ليس على حساب المملكة. تخلينا عن سياسة الاضطلاع بدور المنتج المرجح منذ أكثر من 20 عاماً".

وأضاف أن "المقترحات التي طرحناها لم تنفذ في الاجتماع الماضي بالدوحة بسبب إصرار إيران على الحصول على شيك على بياض وأعتقد الآن أن المنتجين الآخرين باتوا يرون أن الموقف السعودي هو الصائب".

وحول الوضع السياسي قال وزير الخارجية عقب لقائه نظيره الياباني فوميو كيشيدا: "نرى أن إيران تتدخل في سورية وتدعم حزب الله والحوثيين وتقف وراء بعض العمليات التي تهدد أمن المنطقة، لا نرى تغييراً في سياسة طهران بل نراها تحاول إدخال الأسلحة إلى البحرين والكويت والمملكة.. على إيران أن تقرر هل هي في حرب أو عكس ذلك؟ إذا كانت في حرب ولا تحترم القوانين الدولية وتمضي في مخططاتها فلا يمكن التعاطي معها".