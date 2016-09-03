ولي ولي العهد التقى ولي عهد اليابان.. وبحث مع وزيرة الدفاع فرص تعزيز التعاون

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان، في قصره بطوكيو امس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ورحب ولي عهد اليابان بالأمير محمد بن سلمان، فيما عبر سموه عن الشكر للحفاوة والاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق.

سموه ناقش مع رئيس «سوميتومو كيميكال» استثمارات الشركة في رابغ.. وبناء قاعدة لسلسلة مشروعات في المملكة

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول علاقات الصداقة بين المملكة واليابان.

والتقى ولي ولي العهد أمس وزيرة الدفاع اليابانية السيدة إينادا، وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية عزف خلالها السلام الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.

وعقد الأمير محمد بن سلمان والسيدة إينادا اجتماعاً بحضور عدد من المسؤولين في البلدين، جرى خلاله استعراض فرص تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري، وبحث عدد من المسائل المتعلقة بمستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وشهد سمو ولي ولي العهد ووزيرة الدفاع اليابانية التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الدفاعي بين وزارة الدفاع في المملكة ووزارة الدفاع اليابانية. والتقى الأمير محمد بن سلمان الرئيس التنفيذي لشركة سوميتومو كيميكال السيد اوسامو اشيتوبي. وجرى خلال اللقاء مناقشة الاستثمارات الضخمة للشركة في مدينة رابغ، وبناء قاعدة لسلسلة مشروعات متاحة في المملكة.

الأمير محمد بن سلمان يشهد مع وزيرة دفاع اليابان توقيع مذكرة التفاهم الدفاعي