5 نصائح تساعدك على إطالة عمرك بدون أمراض مزمنة.. خليك اجتماعى

إطالة العمر هدف يعمل من أجله الكثيرون عن طريق الحماية من الأمراض، ولن يتحقق ذلك بدون نمط حياتى صحى، وفقا لتقرير الموقع الأمريكى "لايف هيك". ووجهت مجموعة من الأطباء فى التقرير أهم 5 نصائح تساعدك على المحافظة على صحتك لإطالة عمرك، وهى:

1. اتباع نظام غذائى صحى

ولا يقصد به هنا عمل رجيم لإنقاص الوزن، ولكن تناول وجبات متوازنة بسعرات حرارية متوازنة تحتوى على كل المعادن والفيتامينات التى يحتاجها الجسم هو الأسلوب الصحى الغذائى الذى يجب اتباعه دائما، ويهدف هذا النظام الحد من تناول الملح والسكر والدهون الضارة.

2. المحافظة على الحياة الاجتماعية

التواصل الاجتماعى الحقيقى وليس الافتراضى على الإنترنت له فوائد صحية كثيرة، أهمها يقلل من الإجهاد، يساعدك على التعامل مع الصدمات النفسية، يشجعك على تغيير أو تجنب أسلوب الحياة والعادات غير الصحية مثل تناول السجائر.

3. ممارسة الرياضة بانتظام

أثبتت كل الدراسات والأبحاث أن الرياضة أحد السبل الرئيسية فى إطالة العمر بشكل صحى بدون الأمراض المزمنة، وهو ما جعل المعاهد الوطنية للصحة توصى بأهمية ممارسة الرياضة بما لا يقل من ساعتين ونصف الساعة أسبوعيا.

4. الحصول على قسط كاف من النوم

النوم يحافظ على صحة القلب، ويمنع السرطان، ويقلل الإجهاد، ويقلل من الالتهابات، ويساعد على فقدان الوزن، ويقلل من خطر الاكتئاب، ويساعد الجسم على إصلاح أى ضرر، وهنا تكمن أهميته، فهو يحافظ على الجسم من أخطر الأمراض التى تزيد من فرص الوفاة لمن يصاب بها.

5. تناول المياه بكثرة

أجسامنا تحتوى على 75% من وزنه مياه، وقلة هذه النسبة تؤدى إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، حيث المحافظة سد حاجة الجسم من المياه تمنع الإصابة بسرطان القولون، وتحد من آلام المفاصل وغيرها من الأمراض.