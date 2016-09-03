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صحة الشرقية: خروج جميع حالات تسمم الشرقية لتحسن حالتهم

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صحة الشرقية: خروج جميع حالات تسمم الشرقية لتحسن حالتهم صحة الشرقية: خروج جميع حالات تسمم الشرقية لتحسن حالتهم

>الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بصحة الشرقية أن الحالات التى أصيبت بنزلة معوية (قئ واسهال) وبعض الحالات بها ارتفاع فى درجة الحرارة تم خروجهم من سيتشفى بلبيس المركزى ومستشفى الزوامل ومستشفى مشتول السوق المركزى بعد تلقيهم العلاج اللازم واسقرار حالتهم الصحية.


> وأضاف لـ"اليوم السابع" أن المستشفيات المجاورة لقرية الزوامل تم رفع درجة الاستعداد بها وتوفير الأدوية والمستلزمات والمحاليل اللازمة وتوفير الأطباء والتمريض، وتم الدفع بفريق انتشار سريع بمستشفى الزوامل للمساعدة فى تقديم الخدمة الطبية للمرضى ولفت أن إدارة الطب الوقائى والرعاية الأساسية بإدارة الدكتور محيى عزت والدكتور كمال زغلول مدير إدارة الإمراض المعدية والدكتورة إيمان محمد مديرة إدارة صحة البيئة ومدير إدارة الأغذية وتم توزيع الحالات المصابة لتخفيف الضغط على مستشفى بلبيس.


> وأوضح فرحات أن لجنة الأزمات والكوارث بالمديرية عقدت اجتماعا طارئا لمتابعة المستشفيات القريبة من حالات التسمم أشاد مسئولوا الصحة بما قدمه الأطباء من خدمات طبية سريعة وأن هيئة الإسعاف بالشرقية استطاعت التعامل بمهنية عالية فى نقل الحالات.

 


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