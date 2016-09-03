مدير امن الجيزة يغادر محيط قنبلة المهندسين بعد سلبية البلاغ

غادر اللواء هشام العراقى مدير امن الجيزة واللواء طه بيومى مدير الادارة العامة لشرطة السياحة والآثار ، الفندق المشتبه بوجود قنبلة بداخله ، بعد تبين سلبية البلاغ ، واكتشاف الجسم الغريب وهو عبارة عن مقلمة متروكة بالفندق فى وضع مثير للاشتباه .

وقال اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة لـ"اليوم السابع " انتقل فور إخطاره ، لموقع فحص البلاغ وسط رجال الحماية المدنية وشرطة السياحة والآثار وقوات أمن الجيزة ، وأسفر الفحص سلبية البلاغ وعدم وجود اى جسم يحوى مواد متفجرة ، مضيفا ان رجال الامن علي يقظة عالية لضبط كافة واشكال انواع الجريمة ، وسرعة رد الفعل والفعل فى التعامل البلاغات .

وكان رجال الحماية المدنية وشرطة السياحة والآثار تلقوا بلاغا بالاشتباه فى وجود قنبلة داخل فندق فى شارع جامعة الدول العربية القريبة من ميدان سفنكس بمنطقة المهندسين دائرة قسم شرطة العجوزة.

انتقل رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لفحص الجسم المشتبه فيه والتعامل معه حال ثبوت إيجابية البلاغ.