4 تعاميم تحذّر من مكمّلات غذائية ومقويات مغشوشة

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 4 تعاميم للتحذير من استخدام مكملات غذائية ومقويات مغشوشة، تحتوي مواد دوائية غير معلن عنها تسبب اضطرابات في عمل الأجهزة الحيوية في الجسم ومضار، علما بأن هذه المنتجات غير مسجلة لدى إدارة الدواء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فيما توعّد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية المروجين لتلك المنتجات بإحالتهم إلى الجهات المختصة.

تحاليل

وقال الدكتور الأميري: إن هيئة الغذاء والدواء الأميركية حذرت من استخدام «ماستر زون 1500» الذي يستخدم مكملاً غذائيا ومقويا للرجال، حيث أظهرت نتائج التحاليل التي تمت بالمختبرات التابعة للهيئة احتواءه مادتين دوائيتين تسببان انخفاضاً حاداً في ضغط الدم قد يصل إلى مستوى خطير، ويمكن أن تشكل خطراً كبيراً على المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع في الدهون وخاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات.

ويتعلق التحذير الثاني بمنتج «ون مرو نايت 1750» الذي يستخدم مكملاً غذائيا ومقويا للرجال، حيث أظهرت نتائج التحاليل التي تمت بالمختبرات التابعة للهيئة احتواءه على مادتين دوائيتين غير معلن عنهما تسببان انخفاضاً حاداً في ضغط الدم قد يصل إلى الخطورة، ويمكن أن تشكل خطراً كبيراً على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع في نسبة الدهون.

كما حذرت هيئة الغذاء والدواء الأميركية من استخدام المنتج «لف فور لونج» الذي يباع في الموقع الإلكتروني www.amazon.com. والذي يستخدم مكملاً غذائيا ومقويا.

وحذرت الهيئة أيضاً من المكملين الغذائيين «سوبر شانجاي» و«Ziyinzhuangyang» للاستخدامات والأسباب نفسها.

مطالبة

وطلب الدكتور الأميري في التعاميم التي تم توجيهها إلى وزارة التغيير المناخي والبيئة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والهيئة الاتحادية للجمارك وإدارة الأغذية والصحة بلدية دبي، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المستحضرات المذكورة من الأسواق ومنع تداولها واستيرادها، في حال توفرها.

مؤكداً انسياق فئة من المجتمع إلى استعمال مكملات غذائية ومقويات جنسية تحتوي على مواد كيميائية بعضها قد حُظر تداوله عالميا، أو ذو تراكيز غير مستندة على البراهين الطبية وقد تسبب مخاطر صحية وخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة كالكلى وارتفاع ضغط الدم والقلب.

وأكد استمرار الوزارة بالكشف عن أنواع وأسماء هذه المكملات والمقويات وذلك لتوضيح مخاطرها علمياً والمضار الجانبية لها والتي قد تصل إلى الموت وعليه فالوزارة تهيب بالمجتمع التعاون معها للقضاء على أية ممارسات ضارة. وأوصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتجات المذكورة أعلاه من الأسواق ومنع تداولها واستيرادها، علما أنها غير مسجلة لدى الوزارة ووقاية المجتمع.