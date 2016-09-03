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«التربية»: حضور طلابي مميز في الأسبوع الأول

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«التربية»: حضور طلابي مميز في الأسبوع الأول «التربية»: حضور طلابي مميز في الأسبوع الأول

أكدت وزارة التربية والتعليم في تغريدات نشرتها عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الأسبوع الأول من العام الدراسي 2016 - 2017 شهد حضوراً مميزاً للطلبة والتزاماً على مستوى جميع المناطق التعليمية بلا استثناء.

وأضافت الوزارة أن معدلات حضور الطلبة منذ بداية العام الدراسي الجديد فاقت التوقعات قياساً باﻷعوام الدراسية السابقة.

توزيع

وبينت أن مدارس المنطقة الوسطى شهدت التزاماً سواء في دوام الهيئتين الإدارية والتدريسية وحضوراً كبيراً للطلبة وصل إلى نسب عالية، وأرفقت الوزارة التغريدات بتوزيع لنسب حضور الطلبة في مدارس المنطقة الوسطى، حيث بلغت نسبة الحضور في مدرسة بنت الشاطئ 98 %، وفي مدرسة حاتم الطائي 94 %، وفي مدرسة مصعب بن عمير 89 %، وفي مدرسة ابن حزم 66 %، وفي روضة الزهور 89%.

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