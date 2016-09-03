بعثة دبي الرسمية تغادر اليوم

تغادر بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي، التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري من مطار دبي الدولي في الحادية عشرة من صباح اليوم، متوجهة إلى مطار المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، يصاحبها عدد من حجاج بيت الله الحرام.

وستتوالى مغادرة الحجيج تباعاً في 3 رحلات مختلفة يوم الثلاثاء المقبل 6 سبتمبر، ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى التاسعة مساء، ومن المقرر عودة الفوج الأول بعد أداء المناسك 16 و17 سبتمبر المقبلين.

استعدادات كبيرة

وأوضح سعيد بن تويه رئيس البعثة أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات والإجراءات المتخذة قبل سفر البعثة، متطرقاً إلى النواحي اللوجستية، التي تم اتخاذها من تذاكر السفر وحجوزات المطار والفنادق، والتأشيرات والمواصلات وغيرها، فضلاً عن النواحي التثقيفية المتعلقة بعقد ورش عمل للدفاع المدني، وتثقيف وتوعية الحجاج في حالة حدوث الحرائق وطرق الإخلاء.

إضافة إلى تقديم تدريب عملي من مؤسسة دبي للإسعاف لتوعية الحجاج بالأمراض المعدية وكيفية التصرف في حالات الاختناق والنزيف والكسور، وغيرها مشيراً إلى تقديم البرامج الوعظية قبل وأثناء سفر البعثة، لتوعية وتثقيف حجاج بين الله الحرام بكيفية أداء مناسك وشعائر الحج.

شكر

وشكر عمر الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي القيادة الرشيدة لحرصها على دعم أعضاء البعثة.