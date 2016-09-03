1500 من حجاج الإمارات يغادرون إلى الأراضي المقدسة

غادرت أمس وصباح اليوم 5 رحلات جوية من مطار أبوظبي الدولي إلى الأراضي المقدسة تقل ما يزيد على 1500 من حجاج الدولة لأداء الفريضه لهذا العام 1437هـ، مع اكتمال كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبالهم في الأراضي المقدسة.

ووفق مطار أبوظبي الدولي غادرت أول رحلة يوم أمس على الطيران السعودي عند الساعة السابعة مساء إلى مطار جدة، كما غادرت رحلة أخرى لطيران الاتحاد عند الساعة الثانية من صباح اليوم إلى المدينة المنورة، تبعتها رحلة أخرى تابعة لطيران ناس عند الساعة الثالثة فجراً إلى مطار جدة، وعند الساعة التاسعة من صباح اليوم تغادر رحلة أخرى لطيران الاتحاد إلى مطار جدة.

فيما يسافر الفوج الأول من حجاج مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية التابعون لحملة التروية للحج والعمرة في أبوظبي فجر اليوم عند الساعة الخامسة على طيران الاتحاد، ويغادر الفوج الثاني يوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر الجاري.

رحلات

وتغادر اليوم من مطار دبي الدولي أول رحلة للحجيج إلى الأراضي المقدسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف، تتبعها ثلاث رحلات أخرى يوم الثلاثاء المقبل.

ووفق حملات الحج والعمرة المعتمدة يكتمل وصول حجاج الدولة وعددهم 4982 حاجاً إلى الأراضي المقدسة يوم السادس من سبتمبر الجاري والبدء بأداء المشاعر والعودة لجميع حجاج الدولة يومي 16 و17 سبتمبر. وقامت جميع الحملات الرسمية المرخصة بالوفاء بمتطلبات عقود تسكين الحجاج التي وقعتها مع الهيئة.

فيما أوفدت الهيئة لجنة التسكين والبعثة التحضيرية إلى الأراضي المقدسة للتفتيش على الوحدات السكنية الجديدة التي استأجرتها الحملات في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية، أن بعثة الحج الإماراتية أثبتت تميزها من حيث التحضير وتسخير كل ما هو متوافر لراحة الحجاج والتيسير عليهم منذ سفرهم مروراً بأداء المناسك وحتى عودتهم إلى أرض الدولة سالمين.

تعاون

وقال إن قيادتنا الرشيدة تسعى لإسعاد حجاج بيت الله الحرام وأوكلت هذه المهمة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتعاون مع دوائر الشؤون الإسلامية ووزارات الداخلية والصحة تم استكمال 90% من تجهيزات معسكرات منى وعرفات.

وخلال اليومين المقبلين ستنتهي البعثة ولجانها المختلفة من جميع التجهيزات ووضع اللمسات النهائية في المخيمات وفق أعلى المعايير والاشتراطات الموضوعة من قبل الهيئة، مشيراً إلى أن ذلك يعد إنجازاً كبيراً لأنه يتحقق الوقوف بعرفة بأسبوع.

وأوضح الدكتور الكعبي أن جميع حجاج الإمارات تسلموا تصاريح الحج، كما تم تزويدهم بالكتب التعريفية والإرشادية التي يحتاجها الحاج أثناء تأدية المناسك إلى جانب أرقام التواصل مع البعثة الرسمية للحج في كل من مكة والمدينة وهواتف القنصلية العامة للدولة في جدة لتلقي استفسارات وشكاوى الحجاج وتقديم المساعدة لهم على مدار الساعة.

ووجه الدكتور الكعبي رسالة لكل حاج بضرورة تجنب الأماكن المزدحمة والتجمهر أثناء تأدية المناسك وعدم التعرض للشمس المباشرة وضرورة مراجعة الأطباء المرافقين للبعثة والحملات في حال الشعور بأي مرض عارض، مشيراً إلى أن الأطباء المرافقين لديهم كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والإسعافية لتقديمها للحجاج.

رعاية

وثمن الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية، الرعاية الكريمة التي تحظى بها الهيئة وبعثة الحج الرسمية من قبل القيادة الرشيدة وحرصها على تسهيل مهام بعثة الحج وتوفير المستلزمات لها وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها والسهر على راحة وطمأنينة حجاجنا في الديار المقدسة.

مؤكداً أن توجيهات القيادة كان لها الأثر الكبير في نجاح الهيئة وتطويرها والنهوض بالخدمات التي تقدمها البعثة لحجاج الدولة.

حملة التنعيم

من جانبه أكد أحمد عيسى مدير حملة التنعيم للحج والعمرة أن حجاج الحملة وعددهم 175 حاجاً سيسافرون يوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر إلى الأراضي المقدسة من مطار أبوظبي الدولي على طيران رويال جيت، مشيراً إلى أن الحملة أعدت برنامجاً متميزاً لحجاجها في جميع المناطق في المدينة ومكة والمشاعر المقدسة وهيأت لهم الفنادق القريبة من الحرم المكي.

فيما تم تجهيز كافة الخيام والمقار لتقديم أفضل الخدمات والمزايا.

التروية

وأكد محمد عبده في حملة الصحابة أن الحملة دمجت في أربع حملات أخرى وأن حملة التروية هي الحملة الرئيسية وهي التي تتكفل بإيفاد حجاج مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية إلى الأراضي المقدسة وعددهم 600 حاج .

حيث تقرر سفر الفوج الأول عند الساعة الخامسة من صباح اليوم »السبت« من مطار أبوظبي الدولي على طيرن الاتحاد، فيما يغادر الفوج الثاني من حجاج المؤسسة صباح الاثنين الموافق 5 سبتمبر الجاري على طيران الاتحاد وعودة جميع الحجاج يوم 16 سبتمبر المقبل.

وأوضح أن البرنامج المعد لحجاج مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية هذا العام يعد من أفضل برامج الحج حيث يتمتع الحجاج بخدمات ومزايا عديدة سواء أثناء إقامتهم في مكة والمدينة بفنادق 5 نجوم بالقرب من الحرمين الشريفين والبوفيه المفتوح على مدار الساعة وكذلك الإقامة في منى وعرفات في مخيمات البعثة الرسمية.

تسجيل مبكر

سعياً إلى مزيد من التنظيم والتيسير على الحجاج والحملات، خاصة في ما يتعلق باستخراج التأشيرات وتصاريح الحج، سنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية ما يعرف بالتسجيل المبكر للحج والذي بدأ في 26 مايو وانتهى يوم 23 يونيو الماضيين.

حيث تم تسجيل حصة الدولة من الحجاج بالكامل عبر النظام الإلكتروني لأصحاب الحملات المشاركة ووضعت الهيئة شروطاً لذلك تتضمن ألا يزيد العدد على 33 حاجاً، كما أن الحملات المتعاقدة مع جهات أخرى لا يخصص لها أعداد إضافية، وعدم نقل حجاج غير نظاميين، وشددت الهيئة على عدم التسجيل لدى أي حملة من خارج الدولة تجنباً للوقوع في الحملات الوهمية.